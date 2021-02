Cataluña selecciona 27 proyectos por 41.000 millones para optar a fondos UE

La consellera de la Presidencia, Meritxell Budó. EFE/Quique García/Archivo

Barcelona, 2 feb (EFE).- El Govern de Cataluña ha seleccionado un total de 27 proyectos "emblemáticos", que suman un presupuesto total por valor de 41.467,8 millones de euros, para optar a los fondos de recuperación europeos, los llamados Next Generation EU.

La Generalitat trasladará "en los próximos días" al Gobierno central esta propuesta con la intención de que los incluya en el listado de peticiones que remitirá, en nombre de España, a la Comisión Europea (CE).

Descarbonización, baterías eléctricas, hidrógeno verde, salud o racionalización del uso del agua son algunas de las materias que centran los proyectos que implican más volumen de recursos, y el listado incluye tanto a entes públicos como empresas implantadas en Cataluña como Naturgy, ICL, Celsa, Aguas de Barcelona, HP, Mediapro o Cellnex, entre otras.

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha explicado que todos estos proyectos, pensados para los próximos años, podrían ya empezar a desplegarse en 2021, y que se han seleccionado 27 proyectos "ganadores" de un total de 542 iniciativas presentadas por administraciones, empresas privadas, consorcios y entidades del sector.

Por el volumen de recursos que suponen destacan tres proyectos, llamados Carbon Recovery, por 7.282 millones, de los cuales 745 ya en el primer año de ejecución; Battery Hub, por 6.869,9 millones, 16,5 de los cuales ya este año, y el Hydrogen Valley of Catalonia, por 6.555,8 millones, 618,9 en el primer año.

El primero de ellos pretende posicionar a Cataluña como un referente europeo en descarbonización y economía circular, e implica a la propia Generalitat, a empresas como Suez, La Farga, Naturgy -a través de Nedgia-, Holaluz, Factor Energía, Serradora Boix y a varios clústers, centros tecnológicos y centros de investigación.

El segundo busca reforzar la cadena de valor de las baterías eléctricas en Cataluña y en el sur de Europa, e implica también a la Generalitat, a empresas del sector de la movilidad y tecnológicas -no menciona nombres- y a agentes del sistema de innovación como universidades -la UPC entre ellas- centros tecnológicos y de investigación.

Por último, el tercer proyecto se propone crear en Cataluña una plataforma regional aglutinadora de diferentes iniciativa en torno al hidrógeno verde, y aquí también figura aquí la Generalitat junto a actores privados como Celsa, Naturgy, ICL o Balfegó, entre otras.

La selección ha corrido a cargo de la Comisión para la elaboración del plan para la reactivación económica y protección social, la llamada CORECO, junto al comité asesor Catalunya-Next Generation EU, compuesto por un grupo de expertos.

La portavoz del Govern ha asegurado que se trata de una propuesta provisional, abierta por tanto a introducir nuevas incorporaciones hasta que se abran las convocatorias iniciales para optar a estos fondos europeos, de los cuales corresponden a España unos 75.000 millones.

Buena parte de los proyectos seleccionados implican colaboración público-privada, y el presupuesto calculado para llevarlos a cabo "no quiere decir que sea financiado al 100 %" por la Unión Europea, ha dicho Budó.

La portavoz del Govern sí que ha remarcado que algunos de estos proyectos, "si no se hacen en Cataluña, no se podrán hacer en ningún lugar más".

Entre estos proyectos emblemáticos figura, por ejemplo, el denominado "Chip Europeo", por un importe total de 371,3 millones. que busca que Barcelona lidere el diseño y prototipaje de un chip, incluyendo procesador y acelerador, basado en propiedad intelectual europea.

En este proyecto participarían, además de la propia Generalitat y la secretaría de Estado de Telecomunicaciones, actores como el Barcelona Supercomputing Center, que también está implicado en otro proyecto para construir el primer ordenador cuántico en Cataluña, mientras que Cellnex participa en una iniciativa, junto al Instituto de Ciencias Fotónicas, para construir la primera autopista cuántica entre Barcelona y Madrid.

La inteligencia artificial, la digitalización de la industria catalana o la economía del espacio también centran otros de los proyectos seleccionados, mientras que empresas como Idiada, Ficosa o Silence están involucradas en una iniciativa relacionada con la movilidad del futuro, por valor de 1.237 millones.