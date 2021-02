Boricuas de Florida recibirán material electoral en español tras una demanda

La iniciativa legal buscaba que los boricuas en Florida, que superan los 1,2 millones, puedan ejercer el derecho al voto "con eficacia" en el idioma que fueron educados en la isla. EFE/Thais LLorca/Archivo

Miami, 1 feb (EFE).- Votantes puertorriqueños de Florida lograron que 31 condados del estado "garanticen" papeletas y material electoral en español para esta comunidad como parte de un acuerdo, tras una demanda judicial presentada en 2018, informó este lunes el grupo LatinoJustice PRLDEF.

La iniciativa legal buscaba que los boricuas en Florida, que superan los 1,2 millones, puedan ejercer el derecho al voto "con eficacia" en el idioma que fueron educados en la isla.

Solo en uno de los 32 condados demandados, Charlotte, no se alcanzó el acuerdo que asegura durante los próximos diez años versiones en español de papeletas, letreros, formularios de solicitud de voto por correo, sobres de confidencialidad, instrucciones y asistencia para lugares de votación.

De igual forma garantiza la traducción al español del sitio de internet de los supervisores electorales de cada condado demandado y una línea telefónica en este idioma, explicó LatinoJustice PRLDEF, uno de los grupos legales que impulsó el proceso judicial.

La demanda fue presentada en 2018 por Faith in Florida, Hispanic Federation, Mi Familia Vota Education Fund, UnidosUS y Vamos4PR, en nombre de Marta Rivera Madera, en representación de los votantes puertorriqueños de habla hispana.

"La historia de Marta Rivera es la de tantos estadounidenses que enfrentan las barreras del medio más fundamental de participación cívica: emitir un voto", señaló este lunes el abogado Stuart Naifeh.

Agregó que "el acuerdo de hoy es un paso positivo en la búsqueda de una democracia justa, inclusiva y multirracial".

En un primer fallo de 2019, el juez federal Mark Walker había ordenado a 32 de los 67 condados de Florida que proporcionaran papeletas en español a partir de las primarias presidenciales de 2020 en Florida, en gran parte debido a la gran población de puertorriqueños en el centro del estado.

Sin embargo, los demandantes consideraron que los cambios hechos por el estado no garantizaron que esos votantes tuvieran acceso a las papeletas en español.

Por su parte, las autoridades electorales pidieron desechar el caso al considerar que sí habían cumplido con lo solicitado, a lo que se opuso el juez.

El desconocimiento del idioma inglés aparece en primer lugar en la lista de las dificultades que enfrentan los boricuas en Florida, evidenció en 2018 un estudio de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y la Alianza Puertorriqueña de Florida.

Muchos de ellos llegaron a Florida tras el azote en 2017 del huracán María y se reubicaron en el centro del estado, región con gran presencia de boricuas que llegaron huyendo de la crisis fiscal de los últimos años.

Los 31 condados son Alachua, Bay, Brevard, Citrus, Clay, Columbia, Duval, Escambia, Flagler, Hernando, Highlands, Indian River, Jackson, Lake, Leon, Levy, Manatee, Marion, Martin, Monroe, Okaloosa, Okeechobee, Pasco, Putnam, St. Johns, St. Lucie, Santa Rosa, Sarasota, Sumter, Taylor y Wakulla.