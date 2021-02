Birmania.- El Ejército de Birmania suspende el tráfico aéreo internacional hasta el 1 de junio tras el golpe de Estado

La NLD reclama la liberación inmediata de Suu Kyi y el resto de detenidos durante la asonada



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Ejército de Birmania ha emitido una orden para suspender el tráfico aéreo internacional en el país hasta el 1 de junio tras el golpe de Estado dado el lunes contra la hasta entonces líder 'de facto' del país, Aung San Suu Kyi.



Según las informaciones recogidas por el diario birmano 'The Myanmar Times', los militares han publicado una nota instruyendo a todos los pilotos que no vuelen al país sin permiso, orden que se extiende hasta las 23.59 horas (hora local) del 31 de mayo.



Asimismo, el Ejército ha revocado todos los permisos de despegue y aterrizaje desde Birmania, lo que incluye los vuelos humanitarios, según estas informaciones. Tras el golpe, los militares instauraron un estado de emergencia durante el periodo de un mes.



Por su parte, la Liga Nacional para la Democracia (NLD) ha reclamado la liberación inmediata de Suu Kyi y la del presidente del país, Win Myint, así como la del resto de miembros del Gobierno detenidos por los militares durante la asonada, dada poco antes de que se constituyera el nuevo Parlamento.



El Comité Ejecutivo Central del partido ha recalcado que el golpe viola la Constitución e "ignora la soberanía del pueblo", tal y como ha recogido el diario birmano 'The Irrawaddy'. Así, ha reclamado al Ejército que reconozca los resultados de las elecciones y vuelva a convocar al Parlamento.



En este sentido, ha criticado además que las acciones de los militares suponen "una enorme disuasión" para la transición democrática en el país asiático y de los esfuerzos para democratizar el país, superar la pandemia de coronavirus y avanzar hacia la paz y el desarrollo.



El golpe fue ejecutado tras las recientes tensiones a raíz de las elecciones generales de noviembre, en las que se impuso de forma aplastante la NLD y tras las que tanto la oposición como el Ejército han denunciado posibles irregularidades.



Las quejas opositoras están encabezadas por el Partido Unión Solidaridad y Desarrollo (USDP), que mantiene lazos con el Ejército, si bien no ha presentado pruebas que demuestren un fraude. Pese a ello, las Fuerzas Armadas dejaron entrever su malestar por estas presuntas irregularidades.



El Ejército, que cuenta con el 25 por ciento de los escaños en el Parlamento, según la Constitución, elevó el tono y el jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, llegó a afirmar que la Carta Magna podría ser "revocada" días antes de la asonada.