Analizan el uso de ivermectina contra la covid antes de recomendación final

Un funcionario reparte dosis líquidas de ivermectina en la ciudad boliviana de Santa Cruz. EFE/Juan Carlos Torrejón/Archivo

Ginebra, 2 feb (EFE).- Un grupo de científicos está analizando si el uso de la ivermectina es útil en pacientes con covid-19 y el resultado al que se llegue permitirá a la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitir una recomendación al respecto.

"La ivermectina ha sido sugerida como un tratamiento potencial contra la covid-19 en función de evidencias preliminares prometedoras, pero se necesitan más datos para apoyar una recomendación definitiva a favor o en contra de su uso", dijo a Efe Herve Verhoosel, portavoz de UNITAID, una organización que promueve y financia la innovación en el campo de la salud y colabora con la OMS.

La ivermectina es un medicamento contra los parásitos conocido desde hace décadas y de bajo coste, cuya utilización se ha extendido durante la pandemia no solo para tratar enfermos de covid, sino incluso con fines preventivos, a pesar de que la OMS no ha avalado que sea realmente eficaz o seguro.

A pesar de ello su uso se ha generalizado en muchos países en desarrollo, en particular en América Latina, y forma parte de los tratamientos autorizados por numeras autoridades sanitarias nacionales.

En las últimas semanas las informaciones en torno a este medicamento se han multiplicado, dando a entender que su utilidad se estaría verificando.

CASOS ANTERIORES

Este caso recuerda al de la hidroxicloroquina, que fue ampliamente utilizada en los primeros meses de la pandemia hasta que la OMS recomendó el pasado junio que se detuviesen los ensayos clínicos con ese medicamento.

Asimismo, la organización concluyó que antivirales como el remdesivir y el lopinavir/ritonavir, así como el interferon (grupo de proteínas) tenían escaso o ningún efecto en reducir la mortalidad o la gravedad de la infección por coronavirus.

Verhoosel dijo que UNITAID, una de las instituciones que lidera la investigación relativa a los potenciales fármacos para tratar la enfermedad, está colaborando con la Universidad de Liverpool (Reino Unido) en la revisión de los ensayos que se han realizado hasta ahora con la ivermectina en distintas partes del mundo.

Esos estudios clínicos se han completado en una amplio grupo de países, que incluyen a Bangladesh, Egipto, Irán, India, Irak, Líbano, Pakistán, Turquía, Nigeria, Argentina, México y España.

DECISION FINAL DE LA OMS

El resultado de la revisión de todos los resultados recogidos será la base de la decisión que tomará la OMS, explicó el portavoz de UNITAID.

Se considera que los resultados positivos que pueden haber tenido distintos ensayos de forma individual no son determinantes porque han seguido criterios variados, tanto en términos de dosis utilizada como de duración del tratamiento y fase de la enfermedad.

La ivermectina es uno de los medicamentos que se están investigando en el marco de la iniciativa ACT-Accelerator de la OMS, mediante la que se busca promover el acceso equitativo a tratamientos, test y vacunas contra la covid-19.

"En las próximas semana esperamos resultados adicionales de los ensayos en más países y habrá un análisis en profundidad de la OMS", comentó Verhoosel.

La OMS puede entonces recomendar el uso del medicamento, descartarlo o decidir que se requieren estudios clínicos adicionales.

Un grupo de corticosteroides, entre los cuales el más conocido es la dexametasona, son los únicos medicamentos que han sido recomendados hasta ahora por la OMS para tratar a pacientes de covid-19, siempre que sean casos graves o críticos.