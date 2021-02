AMP.- Coronavirus.- Alemania suma más de 6.000 casos y 850 muertos por coronavirus durante el último día

Merkel pide "perseverar" a pesar del confinamiento y los retrasos en la campaña de vacunación



Las autoridades de Alemania han confirmado este martes más de 6.000 casos de coronavirus y más de 850 muertos durante las últimas 24 horas, con lo que el país roza los 58.000 fallecidos, si bien sigue reduciendo la incidencia acumulada durante la semana previa.



El Instituto Robert Koch (RKI), el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha indicado que durante el último día se han confirmado 6.114 contagios y 861 fallecidos, lo que sitúa los totales en 2.228.085 y 57.981, respectivamente.



Asimismo, ha resaltado que en estos momentos hay cerca de 216.300 casos de coronavirus activos en el país, con una incidencia acumulada durante los últimos siete días de 90 casos por cada 100.000 habitantes.



El Gobierno alemán ha destacado que su objetivo es lograr que la incidencia acumulada durante los siete días anteriores caiga por debajo del 50, cifra que considera como la necesaria para permitir destensar el sistema sanitario y retomar las tareas de rastreo y cuarentenas localizadas.



Por otra parte, ha indicado que durante el último día cerca de 18.500 personas se han recuperado de la COVID.19, la enfermedad causada por el coronavirus, por lo que el total asciende a alrededor de 1.954.000 en el país europeo.



A pesar del descenso de la incidencia acumulada, el ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, afirmó el 28 de enero que quedan "al menos diez semanas difíciles debido a la escasez de vacunas" y propuso una reunión entre el Gobierno federal y los primeros ministros de los estados para discutir la campaña de vacunación.



Por su parte, la canciller de Alemania, Angela Merkel, ha urgido a los ciudadanos a "perseverar", a pesar del confinamiento vigente en el país europeo y a los retrasos en la campaña de vacunación.



En una entrevista con la cadena ARD, recogida por la agencia de noticias alemana DPA, ha indicado que "si perseveramos un poco más, irá mejor", al tiempo que ha recordado que, actualmente, Alemania cuenta con una incidencia de la COVID-19 que se ubica por debajo de las cien nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes a la semana.



"Este es un gran logro", se ha congratulado, antes de recordar que, no obstante, el virus no está bajo control. De forma paralela, Merkel ha defendido la estrategia de vacunación contra la COVID-19 en Alemania, asegurando que tiene que ser "dinámica" y adaptarse a las posibilidades de fabricación.



"No podemos hacer un plan de vacunación rígido", ha aseverado. Asimismo, ha sostenido sus palabras del lunes, cuando aseguró que para el final del verano, las autoridades habrán ofrecido la vacuna contra la COVID-19 a toda la población.



Por otra parte, ha asegurado que los alemanes pueden esperar que las medidas restrictivas actualmente vigentes se relajen antes de que cada persona esté inmunizada, pero ha urgido a, entretanto, mantener la distancia física y ser cuidadosos.