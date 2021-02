Alba Carrillo confiesa su amor en directo para felicitar a Santi Burgoa por su 37 cumpleaños

29/12/2019 Alba Carrillo y Santi Burgoa, en una imagen de archivo. MADRID, 2 (CHANCE) Dos años después de iniciar su relación y, más enamorada que nunca de Santi Burgoa, Alba Carrillo no ha dudado en felicitar, casi al final de "El debate de las tentaciones" - donde ejerce de colaboradora - a su novio, que hoy 2 de febrero, celebra su 37 cumpleaños Así, aunque el periodista es muy tímido y no le gusta que se hable de su vida privada, su chica no se lo ha pensado dos veces cuando ha pedido la palabra a Sandra Barneda para decir algo. Emocionada y, sin poder ocultar lo feliz que es al lado de Santi, Alba miraba directamente a cámara para desear un feliz cumpleaños a su novio: "Felicidades a Santi, que hoy es tu cumple y que te quiero mucho y seamos felices". EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



