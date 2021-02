Wall Street sube impulsado por el avance de las tecnológicas

(Actualiza al cierre. Cambia redacción y firma de autora)

Por Caroline Valetkevitch

1 feb (Reuters) - Las acciones estadounidenses cerraron con una fuerte subida el lunes, lideradas por las ganancias de las acciones tecnológicas tras la abrupta baja del mercado de la semana pasada, mientras que las acciones mineras subieron porque el frenesí de los inversores minoristas se trasladó a la plata.

* Los inversores también estuvieron atentos a las conversaciones sobre el último paquete de medidas de ayuda por el COVID-19 de Estados Unidos.

* El ETF iShares Silver Trust, el mayor fondo negociable respaldado por plata, se disparó cuando el metal precioso superó los 30 dólares por onza, por primera vez desde 2013, por la entrada de minoristas al metal después de haber apostado miles de millones de dólares en acciones la semana pasada.

* Las mineras Hecla Mining Co, Coeur Mining Inc y Wheaton Precious Metals Corp subieron. "El foco de atención de los operadores minoristas parece estar hoy en la plata, una pequeña parcela del mercado", dijo Quincy Krosby, estratega jefe de mercado de Prudential Financial.

* Pero aunque el reciente frenesí bursátil haya cambiado de rumbo, es probable que no haya desaparecido, dijo. "El hecho es que este es un movimiento poderoso en los mercados y no se va a disipar así como así".

* El sector tecnológico del S&P 500 dio al S&P 500 su mayor impulso. Microsoft y Apple estuvieron entre las mayores influencias positivas.

* Extraoficialmente, el Promedio Industrial Dow Jones subió 229,92 puntos, o un 0,77%, a 30.212,54 unidades y el S&P 500 ganó 60,19 puntos, o un 1,62%, hasta 3.774,43 unidades. El Nasdaq sumó 330,94 puntos, o un 2,53%, hasta 13.401,64 unidades.

* El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunía el lunes con 10 senadores republicanos moderados para discutir su propuesta de reducir su amplio paquete de ayuda de 1,9 billones de dólares COVID-19, mientras los demócratas se preparaban para impulsar la legislación en el Congreso sin el apoyo opositor.

(Reporte de Devik Jain y Medha Singh en Bengaluru; Editado en español por Janisse Huambachano y Javier López de Lérida)