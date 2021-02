Wall Street abre en verde, pendiente de los pequeños inversores de internet

En la imagen, la bolsa de valores de Nueva York en Nueva York (EE.UU.). EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Nueva York, 1 feb (EFE).- Wall Street abrió este lunes en verde, pendiente del próximo movimiento de los pequeños inversores coordinados por las redes sociales, que la semana pasada hicieron temblar a grandes fondos de inversión apostando por firmas en decadencia como GameStop y ahora parecen enfocados en impulsar el valor de la plata.

Media hora después del inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones subía un 0,43 % o 130,02 puntos y se situaba en 30.112,64 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,57 % o 21,13 enteros, hasta 3.735,37.

Por su parte, el índice compuesto Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, progresaba un 0,78 % o 102,54 unidades, hasta 13.173,23.

El parqué neoyorquino comenzaba el mes de febrero con buen ánimo, pero todavía temeroso por el fenómeno GameStop, que disparó la volatilidad en el mercado y dejó la peor semana para el Dow Jones y el S&P 500 desde octubre, además de pérdidas multimillonarias para fondos de riesgo como Melvin Capital.

Esta mañana, GameStop bajaba un 14 % y se situaba en 278 dólares la acción mientras que AMC subía un 21 %, hasta los 16 dólares, una aparente moderación tras vertiginosas subidas que han llevado a aplicaciones de 'trading' libres de comisiones a restringir las transacciones con ellas, generando gran polémica.

Los inversores coordinados a través del foro digital Reddit ahora se enfocan en valores como los contratos futuros de la plata, que antes de la apertura ascendía un 11 %, su mayor alza en 11 años, para "aplastar" las posiciones en corto de grandes fondos bajistas que han apostado por la caída de precios del metal precioso.

Precisamente las acciones relacionadas con la minería de plata subían con fuerza en Wall Street esta mañana, entre ellas First Majestic Silver (22 %), Fortuna Silver Mines (15 %) o Endeavour Silver (22 %).

"He subestimado totalmente esto. Nunca imaginé que esto pudiera pasarle a un mercado serio y grande como la plata", dijo el analista de productos básicos Carsten Fritscg, de Commerzbank.

Mientras tanto, los inversores en EE.UU. siguen pendientes de la aprobación legislativa del plan de estímulo de 1,9 billones de dólares prometido por el nuevo presidente, Joe Biden, a quien varios senadores republicanos han instado a considerar una propuesta más reducida.

Entre las 30 cotizadas del grupo del Dow Jones, las mayores ganancias eran para Visa (2,08 %), American Express (1,65 %), Goldman Sachs (1,20 %) e Intel (1,19 %).

Por sectores corporativos, destacaba el ascenso de las empresas de bienes no esenciales y tecnología frente al descenso de las energéticas y de bienes esenciales.

En otros mercados, el petróleo de Texas avanzaba a 52,42 dólares el barril, el oro subía a 1.865,70 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cedía hasta el 1,072 % y el dólar se apreciaba frente al euro, con un cambio de 1,2091.