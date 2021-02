Sube a 14 la cifra de muertos por el choque de dos lanchas en Colombia

Bogotá, 1 feb (EFE).- El número de víctimas mortales por el choque de dos lanchas artesanales en Tumaco, municipio fronterizo con Ecuador que tiene el segundo puerto de Colombia en el Pacífico, se elevó a 14, mientras que 36 personas han sido rescatadas con vida, confirmaron este lunes a Efe las autoridades.

El comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, contralmirante Francisco Cubides, aseguró que de los 14 muertos, siete son menores de edad.

"Hasta el momento hemos rescatado 36 personas con vida, algunos de ellos heridos que fueron enviados al hospital de la ciudad donde han sido atendidos", dijo el oficial.

INCERTIDUMBRE POR LOS DESAPARECIDOS

Sobre los desaparecidos, el contralmirante Cubides manifestó que la Armada trabaja de la mano con otras autoridades para tratar de saber cuántos son porque aún "hay familiares que todavía no nos han dicho a quiénes echan en falta".

"No conocemos el número exacto de cuántas personas iban en los dos botes, estamos esperando que en ese ejercicio que adelantamos con otras entidades logremos conocer el número exacto para continuar la búsqueda", expresó Cubides y agregó que no se detendrán hasta saber que "las familias han encontrado a sus seres queridos".

El presidente del Consejo Comunitario de Río Mejicano, Ebulo Molano, indicó el domingo a la prensa que en las dos embarcaciones que naufragaron iban unas 50 personas.

"Tenemos una cantidad de desaparecidos porque dos embarcaciones naufragaron. En ellas iban aproximadamente cincuenta personas, pero no tenemos certeza de la cantidad de desaparecidos", expresó Molano.

En la búsqueda participan la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Dirección General Marítima (Dimar), la Alcaldía de Tumaco, la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos.

INVESTIGACIÓN

El accidente ocurrió el sábado por la tarde cuando las dos embarcaciones iban desde Tumaco, ubicado en el departamento de Nariño, al caserío San José del Guayabo, un punto al que solo se puede llegar en lancha y que está ubicado a orillas del río Mexicano.

El oficial señaló que en las lanchas viajaba una familia que se estaba reuniendo para "hacer una celebración especial" y que los primeros indicios del accidente señalan que "al parecer hubo sobrecupo".

"Este tipo de embarcaciones artesanales normalmente son construidas por nativos y son de uso permanente en todos estos espejos que están en el sector del área de Tumaco e igualmente a lo largo de la Costa Pacífica", expresó el contralmirante Cubides.

Detalló que estas lanchas, "usualmente, no acogen la regulación demandada por la autoridad marítima y esperamos que la investigación nos arroje más detalles".

"Todo apunta a que hubo sobrecupo y ausencia de elementos de seguridad como chalecos salvavidas que no permitieron que las personas pudieran ser rescatadas con vida", apostilló.