Sara Vega, todo "felicidad" y "amor" tras su última representación de "Yerma" al lado de Rafael Amargo

"Yerma", la obra con la que Rafael Amargo ha conseguido sobrellevar el peor momento de su vida - su detención por supuesto delito de tráfico de drogas y pertenencia a banda criminal - ha bajado el telón, por lo menos por el momento, tras dos meses representándose diariamiente en el Teatro de La Latina. Su protagonista, Sara Vega, nos ha atentido tras la última función y, feliz por haber representado el espectáculo y, con su discreción habitual, muestra una vez más su apoyo al polémico bailarín.



- CHANCE: ¿Contenta?



- SARA: Contentísima de la reacción del público, una experiencia preciosa.



- CH: Triste también por acabar una etapa.



- SARA: Bueno, los proyectos tienen su principio y su final. Vamos a seguir haciéndola por otras ciudades y otros sitios, claro que sí.



- CH: Tu labor ha sido impoluta, has hecho un Yerma extraordinario y también te ha honrado mucho la parte personal apoyando en todo momento a Rafael.



- SARA: Lo queremos muchísimo.



- CH: Qué bagaje haces de la obra.



- SARA: De agradecimiento, sobre todo, en estos tiempos que corren que la gente compre una entrada y se siente en una butaca a recibir un mensaje es maravilloso y la verdad es que, agradecimiento y amor.



- CH: Rafael se va a la India y tu hermana iba a ser la protagonista principal de la película que iba a hacer allí. Finalmente, Paz no puede.



- SARA: Bueno, eso son cosas de ellos, yo ahí no digo nada.



- CH: También se había hablado mucho del dinero, tú por tú parte estás tranquila.



- SARA: Hemos terminado con muchísima felicidad y muy satisfechos de compartir este mensaje con el público y qué os puedo decir.



- CH: Sin ningún tipo de problemas.



- SARA: Todo lo contrario, puro amor.