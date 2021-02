Rusia.- Rusia critica a la UE por "inmiscuirse" en sus asuntos internos con sus críticas a la detención de Navalni

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Rusia ha criticado este lunes a la Unión Europea (UE) por "inmiscuirse" en los asuntos internos del país con sus críticas a la detención del destacado opositor Alexei Navalni, antes de destacar que para Moscú supone "una reacción esperada" en el bloque.



"La Unión Europea no desaprovechó ese nuevo pretexto para mostrar su intención de inmiscuirse en los asuntos internos de Rusia", ha sostenido el embajador ruso ante la UE, Vladimir Chizhov, quien ha criticado además un doble rasero por parte de la Unión Europea.



"Estos mismos días la Policía disolvía mítines masivos en varias ciudades de Países Bajos, efectuando centenares de detenciones, pero no he registrado ninguna condena a tal proceder", ha señalado, en referencia a los incidentes registrados en las protestas contra las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.



Así, Chizhov ha sostenido que la UE prefiere criticar a las autoridades rusas antes que hacer frente a sus problemas y ha recalcado que Bruselas no ha anunciado nuevas sanciones contra Moscú porque las mismas no funcionan, según ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik.



Rusia ha sido escenario de varias manifestaciones durante las últimas semanas para protestar contra la detención de Navalni, movilizaciones que se han saldado con miles de detenidos. La UE se ha mostrado crítica con la actuación de las fuerzas de seguridad en la represión de las manifestaciones.



Navalni, de 44 años, fue detenido el 17 de enero al regresar a casa desde Alemania, donde se recuperó de un envenenamiento por un agente nervioso casi fatal que él y Occidente atribuyeron al servicio secreto de Putin. El pasado jueves un tribunal confirmó la prisión preventiva de 30 días y rechazó así el recurso de los abogados de Navalni, que pedían su libertad.



El presidente ruso, Vladimir Putin, ha rechazado cualquier responsabilidad de las autoridades rusas en el supuesto envenenamiento sufrido por Navalni y ha apelado al "marco de la ley" para la convocatoria de cualquier movilización a favor del opositor en el país euroasiático.