Rusia.- Medvedev sugiere que Rusia podría "ralentizar" el tráfico o "suspender" redes sociales "inamistosas"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dimitri Medvedev, ha afirmado este lunes que las autoridades podrían "ralentizar" el tráfico e incluso "suspender" las operaciones de las redes sociales que asuman una postura "inamistosa" hacia el país euroasiático.



"Si las redes sociales (...) asumen una postura francamente inamistosa hacia Rusia, tenemos la posibilidad de influir en ellas", ha dicho Medvedev durante una entrevista concedida a medios rusos. "Esta la Fiscalía que, llegado el momento, podría adoptar ciertas resoluciones, en particular sobre la ralentización del tráfico o la suspensión de las operaciones", ha agregado.



Así, ha señalado que "la suspensión es una medida muy radical, drástica, mientras que la ralentización del tráfico podría surtir efecto". "No queremos que llegue a eso, pero estoy seguro de que en otros países también se lo están planteando", ha sostenido.



Medvedev ha puesto como ejemplo el caso de China, que cuenta con sus propias redes sociales, y ha incidido en que "no tienen ningún problema", según ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik. "En absoluto, se comunican a través de sus propias redes sociales", ha argüido.



En este sentido, ha recordado que el país aprobó una ley para garantizar el funcionamiento autónomo de las redes locales. "De Internet dependen hoy la gestión del Estado en su conjunto y un sinnúmero de prestaciones sociales. No podíamos dejarlo sin control, así que tenemos la ley correspondiente y se hará efectiva si es necesario", ha zanjado.



Las autoridades rusas han incrementado sus críticas en las últimas semanas hacia las redes sociales debido a la convocatoria a través de las mismas de las últimas protestas contra la detención del líder opositor Alexei Navalni, que se han saldado con varios miles de detenidos.



Navalni, de 44 años, fue detenido el 17 de enero al regresar a casa desde Alemania, donde se recuperó de un envenenamiento por un agente nervioso casi fatal que él y Occidente atribuyeron al servicio secreto de Putin. El pasado jueves un tribunal confirmó la prisión preventiva de 30 días y rechazó así el recurso de los abogados de Navalni, que pedían su libertad.



El presidente ruso, Vladimir Putin, ha rechazado cualquier responsabilidad de las autoridades rusas en el supuesto envenenamiento sufrido por Navalni y ha apelado al "marco de la ley" para la convocatoria de cualquier movilización a favor del opositor en el país euroasiático.