Rafael Amargo baja el telón de "Yerma" y nos adelanta sus planes de futuro más próximos

04/12/2020 Rafael Amargo, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 1 (CHANCE)



Después de dos meses triunfando en el Teatro de La Latina, Rafael Amargo y su "Yerma" han bajado el telón, por lo menos por el momento, con muchas ganas de descansar pero con la intención de volver pronto en algún otro escenario. El bailarín, más tranquilo y admitiendo que la obra ha sido su tabla de salvación, hace balance del momento por el que atraviesa.



- CHANCE: Rafael, contento. ¿Qué tal ha sido el día?



- RAFAEL: Bueno, muy bien, muy contento, han venido muchos amigos a verme.



- CH: Te da pena dejar el espectáculo, el último día de Yerma.



- RAFAEL: Sí, pero no va a ser el último, nos vamos a otro sitio.



- CH: ¿Continúa la función?



- RAFAEL: Claro, lo más difícil en el teatro es tener público, gracias a Dios lo tenemos y no lo vamos a desperdiciar, vamos a darle, es una función muy redonda, muy bonita...



- CH: ¿Dónde será?



- RAFAEL: Estoy negociándolo.



- CH: ¿En Madrid?



- RAFAEL: Claro, sí, sí.



- CH: Yerma ha sido tu tabla de la salvación.



- RAFAEL: Por supuesto, si yo no hubiera tenido el espectáculo se me hubiera caído el mundo encima, no me he dado cuenta de mucho porque Gracias a Dios he tenido una responsabilidad muy grande y mucha gente en nómina y pagada, no como lo que dicen.



- CH: Ha salido gente.



- RAFAEL: Hay una historia que es el tiempo, el tiempo te da la razón y mira donde estamos todos.



- CH: Ya han cobrado todos los participantes.



- RAFAEL: Vamos a acabar hijo, espérate que me paguen mañana. Mañana, un día después.



- CH: ¿Contento? Ha sido el escenario donde has hecho las paces con tu padre.



- RAFAEL: A mi padre lo quiero mucho lo que pasa es que la relación que tenemos es como de padre e hijo, evidentemente, pero también de haber trabajado muchos años juntos. Mi padre me dice no me levantes la voz y yo le digo te lo digo como artista.



- CH: Los amores reñidos son los más queridos.



- RAFAEL: Hombre, no voy a querer yo a mi padre, todo lo que tengo me lo ha dado él.



- CH: ¿ya sabes cuándo te vas a la India, tendrás algún problema?



- RAFAEL: No, voy a trabajar y voy con los papeles arreglados, a lo mejor antes me voy a otro sitio más lejos. Para desconectar no*



- CH: Gracias Rafa.



- RAFAEL: Muchas gracias a vosotros. No tengo yo na con nadie, con lo a gusto que estoy trabajando, todo esto forma parte de a ver si la gente ya afloja un poquito, tienen mucho genio para na, chiquilla, un besito, tienes que salir más e ir al teatro. María Patiño es una estrella y está en su casa incubando... no se llama a la gente y se hacen encerronas, las cosas se hacen bien pero luego tienen un seguro que les cubre todo.