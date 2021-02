Peñarol y Nacional logran su primer triunfo de cara al duelo clásico

Los grandes del país, el Peñarol y el Nacional, sumaron su primera victoria en el torneo de cara al duelo clásico del próximo miércoles. En la imagen un registro de una de las celebraciones del Peñarol. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 31 ene (EFE).- El Peñarol y el Nacional lograron su primera victoria ante el Danubio y el Wanderers, respectivamente, de cara al duelo clásico de la próxima jornada que los tendrá frente a frente en el estadio Campeón del Siglo.

El conjunto aurinegro tuvo una difícil parada ante el Danubio y logró una ajustada victoria por 0-1 ante un rival que aún no suma unidades en el torneo y cada vez peligra más su continuidad en la Primera División.

El Nacional, en tanto, también pudo conseguir una sufrida victoria ante el Wanderers por 2-1 en un partido que comenzó perdiendo pero que supo dar vuelta con más entusiasmo que buen fútbol. De esta forma, ambas escuadras llegarán motivadas al crucial encuentro del próximo miércoles.

Quien está dando la sorpresa del torneo es el Boston River, debido a que pasó de un Apertura en el que terminó último con solo 13 unidades en 15 juegos, a ser el líder de la clasificación con 9 puntos en tres partidos.

Si bien todavía no está con la tranquilidad de permanecer en la Primera División, esta serie de buenos resultados le permite comenzar a soñar con poder quedarse una temporada más en la principal división del fútbol uruguayo.

Otro de los equipos que da que hablar en Uruguay es el Montevideo City Torque, que pertenece al Grupo City, y que se encuentra tercero en el Clausura y segundo en la Tabla Anual acumulada -que da los lugares a las copas internacionales-.

En esta oportunidad, los dirigidos por el argentino Pablo Marini vencieron al Cerro por 1-3 y en la próxima jornada tendrán una difícil parada ante el Defensor Sporting que está urgido de puntos ya que viene de sufrir una derrota ante el River Plate de Jorge Fossati por 0-1.

Tras empatar 3-3 ante el Fénix, el Plaza Colonia despidió a su entrenador, Matías Rosa, y en su lugar llegará Eduardo Espinel, quien supo ser campeón del torneo Clausura con este equipo en 2016.

El que no parece estar encontrando su camino es el Rentistas, el sorprendente campeón del Torneo Apertura, ya que hasta ahora solo pudo conseguir un empate y en esta jornada sufrió una dura derrota por 3-1 ante el Deportivo Maldonado, uno de los equipos que lucha por no descender.