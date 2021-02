Peñarol y Nacional acaparan las miradas en la cuarta jornada del Clausura

El duelo clásico entre Peñarol y Nacional que se jugará este miércoles en el estadio Campeón del Siglo acapara las miradas en la cuarta jornada del Torneo Clausura del fútbol uruguayos. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 1 feb (EFE).- El duelo clásico entre Peñarol y Nacional que se jugará este miércoles en el estadio Campeón del Siglo acapara las miradas en la cuarta jornada del Torneo Clausura del fútbol uruguayos.

Ambos equipos llegarán a este partido con la motivación de haber conseguido su primera victoria en el torneo y con la necesidad de sumar de a tres debido a que no pueden perder pisada de los líderes.

Aunque el Nacional cuenta con la ventaja de que está en lo más alto de la tabla anual acumulada y que le saca 8 unidades al Peñarol, no puede descuidarse.

El Boston River, sorprendente líder de este Clausura con tres victorias en tres partidos jugados, tendrá una dura visita ante el Wandereres, que buscará volver al triunfo tras caer ante el Nacional por 2-1.

Otro de los destacados duelos de esta jornada será el del Montevideo City Torque, que también está siendo una de las sorpresas con una buena campaña, ante el Defensor Sporting, que necesita sumar de a tres para no incurrir en peligro de descenso.

Uno de los juegos más comprometidos para la tabla de la permanencia es el que tendrán el Plaza Colonia, con el debut de Eduardo Espinel como entrenador, frente al Cerro. Ambos están en una situación comprometida en el descenso por lo que necesitarán una victoria que les permita tomar un respiro.

El otro que cada vez está más complicado con su permanencia en Primera División es el Danubio y ahora deberá medirse con el River Plate.

El resto de los encuentros tendrá al Progreso frente al Fénix, el Liverpool frente al Rentistas y el Cerro Largo ante el Deportivo Maldonado.

Encuentros de la cuarta jornada del Torneo Clausura:

02.02: Progreso-Fénix

03.02: Liverpool-Rentistas, Peñarol-Nacional, Cerro Largo-Deportivo Maldonado y Wanderers-Boston River.

04.02: Plaza Colonia-Cerro y Montevideo City-Defensor Sporting.