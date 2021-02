'Papu' Gómez da brillo a un gris mercado de cesiones

El extremo argentino Alejandro 'Papu' Gómez posa durante su presentación como jugador del Sevilla FC, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. EFE/ Raúl Caro

Madrid, 1 feb (EFE).- La llegada del mediapunta argentino Alejandro 'Papu' Gómez, firmado por el Sevilla procedente del Atalanta italiano, dio brillo a un mercado de fichajes del mes de enero gris en LaLiga Santander por el impacto económico de la pandemia, con más cesiones que traspasos.

La estocada del coronavirus a las cuentas de los clubes ha reducido a su mínima expresión el tradicional carrusel de caras nuevas de LaLiga Santander, con 'Papu' Gómez, el delantero francés Moussa Dembélé (cedido al Atlético de Madrid), o el delantero italiano Patrick Cutrone (cedido al Valencia) como muestras más rutilantes en un páramo de préstamos y con clubes casi sin operaciones.

De hecho, hasta cinco de los veinte clubes de LaLiga Santander (Barcelona, Real Madrid, Athletic Club, Levante y Betis) no contarán con ningún nuevo refuerzo para la segunda mitad del campeonato liguero.

El Atlético de Madrid, líder destacado de LaLiga Santander con 10 puntos de ventaja sobre el Barcelona y el Real Madrid habiendo disputado un partido menos, ha sido uno de los más activos de la zona alta: la salida de Diego Costa seis meses antes de la expiración de su contrato la contrarrestó con la llegada del francés Moussa Dembélé, cedido por el Olympique de Lyon francés.

El conjunto rojiblanco dio salida a varios jóvenes en busca de minutos: el canterano Manu Sánchez se marchó cedido a Osasuna, una opción que ya se había valorado en verano; el serbio Ivan Saponjic al Cádiz, después de año y medio casi inadvertido; y Germán Varela, renovado y cedido al Tenerife. Víctor Mollejo cambió de cesión, del Getafe al Mallorca, y Cedric Teguía, de Oviedo a Albacete.

Sus dos perseguidores, tanto Barcelona como Real Madrid, optaron por ofrecer caminos de salida, pero ninguna llegada. El conjunto culé cedió al centrocampista Carles Aleñá al Getafe y al francés Jean-Clair Todibo al Niza galo como únicos movimientos de todo el mercado de enero.

Por su parte, el Real Madrid tuvo algo más de actividad, toda centrada en las salidas: el alemán Luka Jovic volvió al Eintracht de Frankfurt como cedido -donde ha marcado tres goles en cuatro duelos de la Bundesliga-, el noruego Martin Odegaard fue cedido al Arsenal inglés, y el japonés Take Kubo cambió el destino de su préstamo: de Villarreal a Getafe, donde ya ha tenido cuatro oportunidades.

Sin duda, la gran incorporación de este mercado de enero ha sido para el Sevilla: el centrocampista argentino Alejandro Darío 'Papu' Gómez, firmado por tres temporadas y media procedente del Atalanta italiano a cambio de 5,5 millones de euros. El conjunto hispalense dio salida al ariete Carlos Fernández, traspasado a la Real Sociedad por 10 millones, y al neerlandés Oussama Idrissi, cedido al Ajax.

Los 'txuri-urdin', que cedieron a Willian José al Wolverhampton inglés, fueron uno de los pocos equipos que acometieron incorporaciones con la llegada de Carlos Fernández, junto al Villarreal, que firmó al mediocentro francés Étienne Capue del Watford inglés; y el Celta de Vigo con los fichajes de los argentinos Augusto Solari (Racing de Avellaneda) y Facundo Ferreyra.

De Balaídos salió el uruguayo Lucas Olaza rumbo al Valladolid, aunque en calidad de cedido por el Boca Juniors argentino con una opción de compra.

CESIÓN, LA PALABRA DE MODA

La palabra de moda en este enero en LaLiga Santander fue la cesión: en tiempos de vacas flacas se estila el préstamo, beneficioso tanto para el club que necesita reforzarse como para el jugador o jugadores que buscan un cambio de aires para recibir nuevas oportunidades.

En esa dinámica destacó el Valencia, que en los últimos días logró las cesiones del delantero italiano Patrick Cutrone (Wolverhampton), el defensor portugués Francisco Reis 'Ferro' (Benfica) y el medio uruguayo Christian Oliva (Cagliari); también el Getafe, que pescó en Real Madrid (Kubo), Barcelona (Aleñá) y Villarreal (al defensa marroquí Soufiane Chakla).

Un buen número de préstamos logró también el Cádiz, que reforzó su ataque con el rojiblanco Saponjic y el valencianista Rubén Sobrino; el Osasuna (el atlético Manu Sánchez y Jonás Ramalho, del Girona), y el Valladolid, que captó a Kenan Kodro del Athletic.

El Eibar recibió libre a Aleix García (Dinamo Bucarest); el Alavés a préstamo al uruguayo Facundo Pellistri (Manchester United) y a Iñigo Córdoba (Athletic); el Granada al portugués Domingos Quina (Watford) y el traspaso de Adrián Marín (Alavés); el Huesca al argentino Damián Musto (Inter de Porto Alegre) y al eslovaco Denis Vavro (Lazio); mientras que el Elche recibió las cesiones del colombiano Johan Mojica (Girona), que retorna a Primera, y al portero argentino Paulo Gazzaniga (Tottenham).

El Levante que no firmó ninguna llegada, pero dio salida a Koke Vegas al Mallorca, mientras que el Betis, que tampoco recibió a ningún jugador, acordó el traspaso del paraguayo Tonny Sanabria al Torino italiano, a cambio de 7 millones de euros.

Miguel Ángel Moreno