Pablo Motos se pierde la entrevista de Maluma en 'El Hormiguero' por culpa del coronavirus

Aunque el presentador no se había perdido ni un solo programa en la historia de 'El Hormiguero', esta misma noche Pablo Motos le ha tenido que ceder su silla a Nuria Roca en la esperada entrevista con Maluma a través de videollamada. El motivo por el cual Pablo no pudo acudir a su puesto de trabajo ha sido una vez más la Covid y es que el comunicador había estado en contacto con un positvo en las últimas horas. Tras la ausencia de una de las hormigas, Juan Ibáñez, la pasada semana por dar positivo en Coronavirus, en esta ocasión ha sido Pablo el que se ha visto obligado a quedarse en casa cumpliendo con la cuarentena."Tengo taquicardias" confesaba la valenciana nada más empezar el programa en directo. "Tras 15 años y 2261 programas, hoy es el primer día en el que Pablo Motos no presentará 'El hormiguero'" explicaba la colaboradora del programa.Convertido en uno de los artistas internacionales más conocidos nominado 12 veces a los Premios 'Lo Nuestro' por el año tan espectacular que lleva con 'Papi Juancho' y el remix de 'Hawai', Maluma confesó que su próximo disco, '7 días en Jamaica', "es el mejor de todos". Con la simpatía y la naturalidad que le caracteriza, Maluma se derritió en elogios hacia su compañera de profesión Madonna: "Es una persona muy muy bonita, es mi amiga y me ha dado muchas cosas más allá de la música" confesó.A pesar del alto grado de popularidad que ha conseguido a nivel internacional gracias a su música, Maluma aseguró que nunca le ha gustado llevar escoltas en Medellín ya que sigue llevando la misma rutina que hace años, "me gusta ir solo" sentenció.