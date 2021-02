Neymar dice que quiere quedarse en el PSG, espera que Mbappé haga lo mismo

Neymar del Paris St Germain tras encuentro con Lorient . REUTERS/Stephane Mahe

1 feb (Reuters) - El delantero Neymar del Paris St Germain dijo que quiere quedarse en el campeón de la liga de Francia y sostuvo que espera que Kylian Mbappé también continúe en el club.

Neymar se unió al PSG desde el Barcelona en 2017 por un récord de 222 millones de euros (unos 270 millones de dólares), pero la presa española ha vinculado al delantero de 28 años con una vuelta al equipo catalán.

A Mbappé le quedan 18 meses de contrato en París y su nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, ha restado importancia a las informaciones que apuntan a que el delantero francés podría fichar por el Real Madrid.

"Hoy estoy muy contento. Las cosas han cambiado mucho, no puedo explicar exactamente por qué, si soy sólo yo, o algo más ha cambiado", dijo Neymar, cuyo contrato expira en junio de 2022, al canal de televisión francés TF1.

"Me he adaptado. Me siento más tranquilo y estoy muy contento aquí. Quiero quedarme en el PSG y espero que Kylian también se quede. Con Kylian tenemos una relación de hermanos (...), nos gusta mucho jugar juntos".

PSG está tercero en la liga, a tres puntos del líder Lille.

