María Patiño, muy preocupada, lleva a su chinchilla a veterinario

01/02/2021 María Patiño llevando a su chinchilla al veterinario EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 1 (CHANCE)



María Patiño es una amante de los animales. Así, además de su perrito Beige, del que apenas se separa desde que lo adoptó el pasado verano, la presentadora tiene varias chinchillas por las que siente auténtica debilidad.



De hecho, tal es su pasión por sus roedores que no es la primera vez que los muestra en directo o que, dejando la vergüenza a un lado, imita sus gestos y sus sonidos con tal talento que ya se ha ganado entre sus compañeros de "Sálvame" el sobrenombre de "chinchiMaría".



Sin ir más lejos, el pasado sábado María no dudó en contarnos - después de una de sus magistrales operaciones - el problema que sufre una de sus mascotas. Como desveló la presentadora, "un diente le ha crecido mucho a una de mis chinchillas y se lo hinca. Se está quedando muy delgada porque no puede comer". Por ello, y visiblemente preocupada, aseguraba que iban a operar a su roedor para afilarle el colmillo y solucionar este problema que la trae por la calle de la amargura.



Esta mañana, aprovechando su día libre en televisión, Patiño ha llevado a su mascota al veterinario. Eso sí, con una curiosa manera de transportarla porque, cuando lo normal es llevar el transportín con el animal dentro para que este viaje en posición horizontal y pueda tumbarse y permanecer de pie, la periodista lo llevaba cogido verticalmente, por lo que imaginamos que su chinchilla habrá llegado de lo más mareada a su operación de colmillo.



Muy afectada y confesando que "es una operación complicada" y "puede que no salga", María ha dejado a su chinchilla en el centro veterinario, donde está siendo intervenida quirúrgicamente. Sola, y visiblemente preocupada, la presentadora ha elegido un look cómodo para la ocasión, con pantalón, botas y un amplio plumífero, todo en color negro.