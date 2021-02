Manolo Bakes y Just Eat amplían su alianza para llevar sus 'manolitos' por España

01/02/2021 Los "manolitos" se han convertido en uno de los dulces más populares en algunas de las grandes ciudades españolas POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD MANOLO BAKES



Los pedidos de desayuno a domicilio se dispararon un 143% en el último año MADRID, 1 (EUROPA PRESS) La 'coffee & pastry shop' Manolo Bakes amplían su colaboración con Just Eat para hacer llegar sus icónicos 'manolitos' y todo su surtido de 'delivery' a los hogares de los usuarios de la plataforma en Madrid, A Coruña, Zaragoza, Barcelona y Valencia, según ha informado la plataforma de reparto de comida a domicilio.



En concreto, el surtido de Manolo Bakes se ha ampliado en los últimos años, ya que a sus reconocidos 'manolitos' se han unido sus mini palmeritas 'Palmitas', sus muffins, bagels, así como tés y 'smoothies', mientras que impulsa su apuesta por el café de primera calidad.



En la actualidad, Manolo Bakes cuenta con una plantilla de más de 200 personas y opera desde sus más de 20 tiendas que se encuentran repartidas por la Comunidad de Madrid, A Coruña, Zaragoza, Barcelona y Valencia.



Just Eat refuerza así su portafolio para impulsar el incremento que está teniendo en el 'delivery' el desayuno o la merienda, que se han convertido en algunas de las comidas más demandadas.



Según el 'Gastrómetro', el Estudio anual del sector de comida a domicilio en España', elaborado por la plataforma, los pedidos de desayuno a domicilio se han disparado el 143% durante el último año.



Una tendencia que ha experimentado un crecimiento significativo a raíz de la pandemia, ya que las visitas a la plataforma de comida a domicilio han aumentado por la mañana un 65% y por la tarde un 48% desde marzo de 2020, coincidiendo justo con el confinamiento por el coronavirus.



"Es un placer extender nuestra colaboración con Just Eat a todas las tiendas que tenemos en España. Somos la marca que acompaña a la gente en sus buenos momentos personales, familiares y laborales, por lo que trabajar con un partner como Just Eat nos asegura poder llevar nuestros cafés, Manolitos o Palmitas a todavía más rincones con la calidad que nos diferencia", ha indicado la directora de marketing y comunicación de Manolo Bakes, María Dorado.



Por su parte, el director general de Just Eat en España, Patrik Bergareche, se ha congratulado de que Manolo Bakes afiance su colaboración con la plataforma. "Que se afiance esta colaboración es un ejemplo del proceso de transformación que está experimentando el sector de la comida a domicilio, donde la oferta gastronómica es cada vez más amplia y donde se afianzan nuevos momentos de consumo", ha indicado.



"Desde el lanzamiento de esta marca, no han hecho más que crecer e instaurar los famosos 'Manolitos' como uno de los productos estrella para desayunar o merendar. Esta unión refuerza el compromiso de Just Eat de aliarse con las marcas de restauración más demandadas en España para que los usuarios siempre encuentren lo que deseen cuando entren en nuestra plataforma", ha recalcado.