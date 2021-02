López Obrador "está bien" y seguirá aislado esta semana, dice el Gobierno

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, comparece en la Cámara de Senadores en el recinto legislativo de la Ciudad de México (México). EFE/José Pazos/Archivo

México, 1 feb (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, "está bien" y permanecerá aislado otra semana tras su contagio del coronavirus SARS-CoV-2, afirmó este lunes Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

"(Está) de muy buen ánimo para lograr su recuperación esta semana, seguramente lo tendremos ya para el lunes de la próxima semana, yo me haré cargo todavía esta semana de las conferencias", indicó la secretaria, quien suple al presidente en sus ruedas de prensa matutinas de Palacio Nacional.

Sánchez Cordero criticó los rumores sobre el estado de salud de López Obrador, quien anunció su contagio del causante de la enfermedad de la covid-19 el domingo 24 de enero.

Desde el anuncio de su infección, el Gobierno de México avisó que se reservaría los datos clínicos del mandatario por ser "materia de su privacidad", lo que ha generado cuestionamientos en redes sociales sobre su estado de salud.

El presidente, quien suele controlar la agenda mediática con sus ruedas de prensa "mañaneras" y mensajes en redes sociales, publicó un video el viernes pasado desde Palacio Nacional para "acallar los rumores", el único mensaje que ha emitido hasta ahora.

Antes de eso, sólo subió una fotografía el lunes pasado tras conversar por teléfono con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para negociar dosis de la vacuna Sputnik V.

"El presidente está bien, va avanzando en su recuperación, como todos lo vimos el viernes pasado, nos dio muchísimo gusto que nos dirigiera un mensaje, sobre todo para acallar aquellas voces que habían estado circulando algunos temas que no eran para nada veraces", manifestó Sánchez Cordero.

Sin detallar su estado de salud, las principales dependencias y funcionarios de alto nivel del Gobierno de México empezaron desde anoche una campaña en redes sociales con las etiquetas #AMLOmásfuertequenunca y #FuerzaPresidente.

La titular de la Segob llamó a los medios de información a contribuir con la "estabilidad social", pero insistió en que el vídeo del viernes es la prueba de su buen estado de salud.

"Lo vimos bien, lo vimos optimista y, desde luego, como todo, a la mitad de este contagio que lamentablemente tuvo, pero en franca recuperación, y no sé ustedes, pero yo lo vi muy optimista", expresó.

La enfermedad del presidente ocurre mientras México acumula más de 1,86 millones de contagios confirmados y más de 158.500 muertes por la covid-19, por lo que la semana pasada rebasó a India como el tercer país con más fallecidos.