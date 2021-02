Las mineras de plata suben en Wall Street con el impulso de los inversores de Reddit

El precio de la plata llegó a subir este lunes más del 10 % y superó los 30 dólares la onza, una cota que no alcanzaba desde 2013, coincidiendo con la noticia de que los inversores coordinados a través del foro Wall Street Bets, de Reddit, habían puesto el metal precioso en su punto de mira. EFE/Justin Lane/Archivo

Nueva York, 1 feb (EFE).- Varias mineras de plata subían con fuerza este lunes en Wall Street gracias al impulso de pequeños inversores coordinados en redes sociales como Reddit, que han intentado replicar el fenómeno GameStop con este metal precioso elevando su precio a máximos no vistos en ocho años.

Entre las que más subían en la Bolsa de Nueva York dos horas antes del cierre de la sesión estaban Hecla Mining (26 %); Coeur Mining (22 %); First Majestic Silver (20 %); Endeavour Silver (19 %); Fortuna Silver (15 %), aunque con ganancias más moderadas que al inicio de la jornada, cuando Gatos Silver llegó a dispararse un 42 %.

El precio de la plata llegó a subir este lunes más del 10 % y superó los 30 dólares la onza, una cota que no alcanzaba desde 2013, coincidiendo con la noticia de que los inversores coordinados a través del foro Wall Street Bets, de Reddit, habían puesto el metal precioso en su punto de mira.

Esos inversores minoristas dispararon la semana pasada los precios de firmas con problemas financieros como GameStop y AMC, por cuya caída habían apostado grandes fondos de inversión, y provocaron una gran volatilidad que ha causado temor en el mercado y restricciones en aplicaciones de corretaje sin comisiones.

La tendencia alcista de la plata también se trasladó a fondos que invierten en el metal, incluyendo el iShares Silver Trust de la gestora de activos BlackRock, el principal del sector, que en los últimos días ha registrado fuertes entradas de dinero y este lunes subía cerca del 6,53 %.

La firma de corretaje de metales preciosos APMEX dijo que ha visto un "cambio dramático" y este fin de semana tuvo 12 veces más demanda de plata de lo habitual, registrando más clientes solo el sábado de lo que suelen lograr en una semana.