La plantilla del Monterrey se recupera tras ser diezmada por la covid-19

Monterrey (México), 1 feb (EFE).- El entrenador del Monterrey, Javier Aguirre, afirmó este lunes que tiene a su plantilla recuperada y de vuelta a los entrenamientos tras ser diezmada por la covid-19, y confió en que el equipo sea competitivo este martes en su reaparición en el torneo Clausura frente al Puebla.

"Salvo César Montes, todos se han entrenado bien. Unos con dos o tres días de entrenamientos, otros con ocho, otros que no pararon. El equipo está recuperado y mañana competiremos", dijo.

Los Rayados alcanzaron el liderato del torneo Clausura tras vencer al Atlas y al América, pero sufrieron un contagio masivo de coronavirus que les impidió jugar en la tercera jornada. Este martes reaparecerán en la cuarta frente al Puebla.

En el entrenamiento de este lunes el defensa César Montes no mostró signos de plena recuperación, por lo que no será tomado en cuenta ante el Puebla. El resto de la plantilla está disponible.

"Mañana puede ser un termómetro para saber si el equipo es capaz de mantener esa línea que venía consiguiendo. De Atlas a América mejoramos. Mañana será un buen punto porque dejamos de jugar hace unos días y se puede notar en el ritmo. No me puedo anticipar, pero siento al grupo, lo palpo, y tienen ganas de reaparecer", dijo.

Una victoria sobre el Puebla pondría a los Rayados de Aguirre de vueta en el liderato pese a que tendrán un encuentro pendiente.

Aguirre reconoció que su equipo no ha hado lo mejor en ataque, pues apenas ha marcado tres goles en dos encuentros, pero confió en el potencial de sus jugadores.

"Una preocupación que tenemos es generar ocasiones de gol. Tenemos calidad, podemos jugar con un delantero, con dos, con extremos bien abiertos, tenemos muchas opciones de juego y en eso nos empeñamos en que la producción ofensiva sea cada día mejor", agregó.