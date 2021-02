La OCDE insta a mantener los estímulos para garantizar la recuperación

EFE/EPA/MARTIN BUREAU/Archivo

Madrid, 1 feb (EFE).- El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, ha instado a "mantener los estímulos monetarios y fiscales", como el gasto público o los créditos, hasta que la situación mejore para evitar un aumento de las insolvencias y el desempleo "que pueda comprometer la recuperación y generar enormes desigualdades".

"Tenemos que aprender de la crisis anterior, cuando retiramos los estímulos muy pronto", ha advertido Gurría durante su participación en el foro telemático NEF Online.

Estas medidas de apoyo deben ser, además, "flexibles" para adaptarse a la situación y centrarse en trabajadores, grupos vulnerables o el rescate de empresas viables e ir acompañadas de reformas estructurales, entre las que ha destacado la recualificación de trabajadores.

En ese sentido, el plan de recuperación europeo es "uno de los mejores ejemplos de la ambición que se necesita en estos momentos", ha dicho, y ha valorado que el plan español pase por la transformación digital y la transición ecológica.

Ha advertido de que aunque la tarea más inmediata es combatir la pandemia, la responsabilidad "más importante" es proteger el planeta. "No nos debe distraer el tema del virus respecto de esta obligación", ha insistido.

El impacto económico de la pandemia "se ha llevado por delante todo el empleo creado en los países de la OCDE desde la gran crisis financiera", ha recordado, al tiempo que ha insistido en que "las perspectivas de recuperación dependen sobre todo de la rapidez y el alcance de las campañas de vacunación".

Respecto a la polémica en torno a la distribución de vacunas, Gurría ha considerado que "hay que seguir con el esfuerzo colectivo" y ha instado a no romper las "cadenas globales de valor", algo que "tiene que estar en la mente de aquellos que están proponiendo medidas a nivel nacional".

A pesar de algunos "signos positivos" como la mejora de los mercados financieros, la mayor actividad industrial o el acuerdo del Brexit, la tercera ola de la pandemia ha ralentizado la recuperación, ya que "vamos a estar viviendo con el virus durante todo el año 2021", ha subrayado.

En el caso de España, "el impacto de la crisis ha sido muy severo", ha indicado, sobre todo por el importante peso del turismo o la elevada temporalidad del empleo, y ha señalado en que trabaja a iniciativa del Gobierno en un proyecto para propiciar la "movilidad segura".

Gurría ha admitido que "a América Latina le está yendo bastante mal en la pandemia", tanto en términos de contagios como de impacto económico, que va a llevar a la región a niveles de renta per cápita "similares a los de 2009" y no volverá al nivel de 2019 al menos hasta 2022 o 2023.