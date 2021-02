La industria china crece al menor ritmo en 7 meses por los rebrotes, según Caixin

Varias operarias chinas trabajan en una línea de montaje de televisores en una fábrica de Shenyang, en la provincia de Liaoning (China). EFE/Mark/Archivo

Shanghái (China), 1 feb (EFE).- La actividad industrial de China se expandió en enero a su menor ritmo de los últimos siete meses debido a los rebrotes de la pandemia en este país asiático, según el índice gerente de compras (PMI) del sector manufacturero divulgado hoy por el diario económico privado Caixin, referencia para muchos inversores.

En el primer mes del año, este indicador se situó en los 51,5 puntos, 1,5 unidades por debajo del registro del último de 2020.

En este índice, que elabora la compañía de información económica británica IHS Markit, un registro por encima del umbral de los 50 puntos supone un crecimiento de la actividad con respecto al mes anterior y por debajo, contracción.

El análisis de Caixin coincide con el del PMI oficial publicado el domingo por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que cayó 0,6 puntos hasta los 51,3.

Tanto el indicador del Gobierno como el de Caixin quedaron por debajo de lo esperado por los analistas, que apostaban por la continuación de la tendencia positiva de recuperación que ha marcado los principales indicadores chinos en los últimos meses, en los que el país ha mantenido a raya la pandemia.

Wang Zhe, economista de Caixin, aseguró que los rebrotes de la covid en China -que en enero registró un cómputo mensual de contagios no visto desde marzo de 2020- afectaron a la demanda del mercado y a las cadenas de suministro.

Sin embargo, la demanda exterior, que ha sido uno de los impulsores de la recuperación industrial debido a la necesidad de productos relacionados con la pandemia en otros países, también se vio reducida, como muestra el hecho de que el subíndice de nuevos pedidos para exportación cayese a zona de contracción y marcase su peor registro desde junio.

En los últimos meses, los analistas han advertido de que la fuerza de las exportaciones chinas podría reducirse debido a las nuevas olas de contagio pero también por la menor demanda de productos médicos y de teletrabajo a medida que se vayan generalizando las campañas de vacunación.

Wang destacó además que el menor crecimiento de la oferta y la demanda "puso más presión" sobre el mercado de trabajo, ya que las empresas todavía no tienen la confianza suficiente como para aumentar las contrataciones.

Asimismo, los precios de producción marcaron su punto más alto desde junio de 2018 impulsados por el coste de las materias primas, especialmente de los metales industriales.