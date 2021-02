La economía chilena cae un 0,3 en diciembre por el inicio de la segunda ola de la pandemia

El ministro de Economía de Chile, Lucas Palacios. EFE/ Patricia Nieto/Archivo

Santiago de Chile, 1 feb (EFE).- La economía chilena registró una caída del 0,3 % en diciembre, mes en el que comenzó la segunda ola de la crisis sanitaria de la covid-19 en el país y se impusieron nuevas restricciones para evitar la propagación del virus, informó este lunes el Banco Central.

La caída en el índice mensual de actividad económica (Imacec), que reúne al 91 % de los bienes y servicios del Producto Interno Bruto (PIB), es menor al que pronosticaban los mercados, que preveían un desplome del 1 %.

"La serie desestacionalizada aumentó 3,5 % respecto del mes precedente y disminuyó 0,3 % en doce meses", explicó el ente emisor.

Los resultados se enmarcan en un contexto de reactivación de la crisis sanitaria que obligó a las autoridades a imponer cuarentena los fines de semana en la capital y nuevas restricciones a la movilidad y a la actividad comercial de todo el país.

Según el banco, el crecimiento del Imacec se explica por la fuerte caída de las actividades de servicios, 2,1 %, y la minería, que cayó un 9,2 %, efecto que no logró ser compensado por el dinamismo del comercio, que aumentó un 10,8 %.

La producción de bienes, agregó el Banco Central, se vio impactada por los efectos de la emergencia sanitaria asociada al covid-19, que "influyó en la movilidad de las personas y el normal funcionamiento de establecimientos productivos".

"El crecimiento de 10,8 % de la actividad comercial fue impulsado por las ventas minoristas y, en menor medida, por las mayoristas. En tanto, el comercio automotor disminuyó", explicó la institución.

La pandemia provocó un desplome histórico de la economía del 15,3 % en mayo, y ocho meses consecutivos de receso económico tras los cuales la economía se fue recuperando hasta que en noviembre registró su primera marca positiva, un crecimiento del 0,3 %.

Sobre la poderosa industria de la minería de Chile, el primer productor mundial de cobre, el Banco Central señaló una caída del 9,2 % y una tasa de variación desestacionalizada del -4,9 %.

Pese a la caída de diciembre, en 2020, la industria minera del cobre no detuvo sus operaciones en Chile y fue esencial para la recuperación de la economía del país.

En el país austral, que abarca el 28 % de la producción mundial, operan gigantes como BHP, Anglo American o Codelco pero también pequeñas y medianas compañías, que representan cerca del 10 % del producto interior bruto (PIB).

El Banco Central prevé que la economía chilena se contraerá entre 5,7 % y 6,2 % este año, pero apunta a un crecimiento de entre 5,5 % y 6,5 % el próximo año.

Chile lleva dos meses sumido en una segunda ola de la pandemia de la covid-19, con un incremento en el número de casos nuevos diarios que lo ha devuelto a cifras que no se registraban desde junio, cuando el país estuvo al borde del colapso sanitario y que ha obligado a las autoridades a imponer mayores restricciones.