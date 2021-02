La covid-19 causó un récord de 90.000 muertes en EE.UU. en enero

EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Washington, 1 feb (EFE).- La pandemia de coronavirus dejó la cifra récord de 90.000 muertes en enero en Estados Unidos, pese a que el número de casos se ha reducido algo últimamente. informó este lunes el grupo de respuesta de la covid-19 de la Casa Blanca.

La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky, aseguró en una rueda de prensa que esa cantidad de fallecimientos no se había registrado en un solo mes en EE.UU. desde el comienzo de la pandemia.

Sin embargo, respecto a los casos, indicó que en la última semana de enero hubo una media de 149.000 contagios diarios, lo que supone una reducción del 14,6 % respecto a la semana precedente.

Actualmente, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos registra un total de 26,1 millones de casos de coronavirus y 441.367 muertes, con lo que se mantiene con gran diferencia como el país con una mayor incidencia de la enfermedad.

En la última semana de enero las hospitalizaciones cayeron en un 14,6 % hasta una media de 11.800 ingresos hospitalarios diarios, y para el 30 de enero había 85.655 personas ingresadas con covid-19.

"Aunque el reciente descenso de casos y de admisiones hospitalarias son alentadoras, estos datos se ven contrarrestados por la cruda realidad de que en enero registramos el mayor número de muertes por covid-19 en cualquier mes desde el comienzo de la pandemia", afirmó Walensky.

La experta dijo que una de las preocupaciones actuales es la aparición de nuevas variantes del virus, incluida la detectada por primera vez en el Reino Unido y la más reciente en Sudáfrica, de la que se han dado tres casos en Maryland y Carolina del Sur.

Y de la última variante detectada en Brasil ya se ha producido un primer caso en Minesota.

"Con los casos elevados y variantes emergiendo (...) tenemos que protegernos unos a otros y evitar la propagación del virus", agregó Walensky, quien aseguró que más de 25 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna, y que ésta ha demostrado ser segura.

"Tienen que vacunarse tan pronto como la vacuna esté disponible para ustedes", afirmó por su parte el epidemiólogo jefe de EE.UU., Anthony Fauci, quien explicó que el motivo es que "los virus no pueden mutar si no se reproducen".

"Si detienen su reproducción con una vacunación amplia, no se le da al virus campo abierto para seguir mutando", agregó.

Finalmente, el administrador de los centros de programas sanitarios públicos, Andy Slavitt, anunció el primer test de coronavirus que estará disponible en las farmacias, al que se podrá acceder sin receta médica y cuyos resultados están en 15 minutos.

"El test está hecho por una compañía que se llama Illumina y es una plataforma de prueba desarrollada por los Institutos Nacionales de la Salud (NIH))", detalló Slavitt, quien indicó que la fiabilidad de sus resultados es del 95 por ciento.

"Puede usarse si uno tiene síntomas de covid-19 o como verificación previa para gente que no tiene síntomas, para ir con seguridad al trabajo, al colegio o a actividades", sostuvo.

La prueba, que es con un hisopo nasal y su análisis digital, enviando los resultados a su teléfono inteligente, es apta para todo tipo de personas mayores de dos años de edad.

El fabricante se ha comprometido a proporcionar a Estados Unidos 100.00 equipos para realizar estas pruebas al mes entre febrero y julio, agregó Slavitt.