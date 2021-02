Joaquín Moeckel, abogado de Francisco y Cayetano Rivera, le da un consejo a Isabel Pantoja

01/01/1970 ISABEL PANTOJA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Joaquín Moeckel, abogado de Francisco y Cayetano Rivera, le manda un mensaje muy claro a Isabel Pantoja desde su última intervención en el programa de 'Sálvame'. Conocedor de primera mano de todos los problemas que se le avecinan a la tonadillera tras la guerra que ha comenzado Kiko Rivera, Joaquín tiene un consejo para Isabel: "Isabel está poniendo muy poco sentido común. Isabel debe dejarse asesorar por alguien no tóxico y abrir los ojos. Si llega algún abogado bueno y con sentido de común a la vida de Isabel Pantoja sería la solución".Intentando ser positivo en cuanto al momento que vive la cantante, el abogado explica que en temas familiares, la justicia debe ser la última opción: "Yo creo que sí que tiene solución. He dudado porque me tomo esto con seriedad. En esta ocasión he visto un empecinamiento que no es normal. He visto arañar por dinero, pero cuando te pones obstinada por cuatro trajes de torear... Esto no tiene valor patrimonial, es valor sentimental y simbólico".Siguiendo desde cerca el comportamiento de todos los miembros familiares en esta lucha mediática, el abogado pone la atención en el peligro de entrar en ciertos temas: "Entramos en el terreno de las sensaciones y la obstinación, y eso no tiene cura" y sentencia: "Para eso no hace falta un abogado, se necesita un psiquiatra".