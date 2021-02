Javier Conde cumple 46 años siendo uno de los apoyos principales de Enrique Ponce

MADRID, 1 (CHANCE)



Enrique Ponce ha sido uno de los protagonistas indiscutibles del 2020 y es que desde que zanjó su relación con Paloma Cuevas y empezó con la joven Ana Soria, son muchos los amigos que se le han ido de su lado. Cosa que no le ha pasado con Javier Conde, una de las grandes figuras del mundo taurino, que está entre dos aguas porque tanto él, como su mujer, son grandes amigos de los recientes separados.



Hoy, Javier Conde cumple 46 años por todo lo alto. Estando más enamorado que nunca de Estrella Morente y con dos hijos, Curro y Estrella, el torero vive una complicada situación en estos momentos en los que el mundo del toro está siendo más cuestionado que nunca por ese sector de la población que no quiere que se sigan produciendo las corridas.



Como decíamos al principio del artículo, Javier Conde ha sido preguntado por las cámaras de Europa Press, en multitud de eventos, cómo se encuentra su amigo Enrique Ponce y lo cierto es que nunca ha querido hacer ninguna declaración al respecto. Está entre dos aguas porque su mujer, Estrella Morente, es amiga íntima de Paloma Cuevas y no se quieren posicionar públicamente.



Además, cabe recordar que Paloma Cuevas es madrina de uno de los hijos de Javier Conde y Estrella Morente, una situación muy complicada porque no se pueden dividir, pero si apoyar a ambos en este nuevo camino que la vida les ha puesto en su destino.