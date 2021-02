James se queda en el CSKA Moscú, que pierde a Milutinov por lesión

El base estadounidense Mike James volverá hoy a jugar con el CSKA Moscú después de ser apartado la pasada semana por un incidente en el vestuario, aunque el equipo ruso ha perdido para lo que queda de temporada a su pívot titular, el serbio Nikola Milutinov. EFE/EPA/SERGEI ILNITSKY/Archivo

Moscú, 1 feb (EFE).- El base estadounidense Mike James volverá hoy a jugar con el CSKA Moscú después de ser apartado la pasada semana por un incidente en el vestuario, aunque el equipo ruso ha perdido para lo que queda de temporada a su pívot titular, el serbio Nikola Milutinov.

James, máximo anotador de la Euroliga, volvió el domingo a los entrenamientos y hoy, lunes, saltará a la cancha con la camiseta del club moscovita ante el Zielona Gora polaco.

El CSKA anunció el retorno del base después de que éste se disculpara públicamente por lo ocurrido, que relacionó con la muerte a principios de enero de su abuelo, que fue la persona que le crió de niño.

"En esta situación no elegí el mejor camino, ni para mí ni para el club (...). Por eso, quiero disculparme...", dijo, en una nota publicada en la web del CSKA.

James aseguró que le gustaría que la afición olvidara dicho altercado, que tuvo lugar después de la derrota del CSKA el pasado 22 de enero ante el Fenerbahce.

La gota que colmó el vaso de la paciencia de James, según la prensa, fue la negativa del club a dejar libre al jugador para viajar al entierro de su abuelo.

El estadounidense, de 30 años, y el técnico, Dimitris Itoudis, han tenido una tensa relación durante los últimos meses, lo que ha llevado a intervenir al presidente, Andréi Batutin.

La prensa llegó a informar de una pelea entre James y el georgiano Tornike Shengelia, pero eso fue negado categóricamente por ambos en las redes sociales.

En el reciente conflicto del base francés Thomas Heurtel con el Barcelona, James también se puso públicamente del lado del jugador.

A su vez, el CSKA informó de que Milutinov, máximo reboteador de la Euroliga con 8,6 por partido, no volverá a jugar lo que resta de temporada tras sufrir el viernes una lesión en el hombro derecho ante el Bayern.

La clínica moscovita donde fue examinado el jugador recomendó que éste sea operado, aunque el club no confirmó aún que el serbio vaya a pasar por el quirófano.

La lesión de su pívot titular, de 2,13 metros, es un revés muy duro para el club moscovita, que después de un inicio regular de temporada se había encaramado al primer puesto en la Euroliga.

El CSKA perdió en las últimas semanas el liderato de la máxima competición continental ante el Barcelona, mientras también es segundo clasificado en la Liga VTB, liderada por el Zenit de Xavi Pascual.