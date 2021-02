Irán.- Irán descarta negociaciones bilaterales con EEUU y reclama que Washington retire las sanciones

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Irán ha descartado este lunes la posibilidad de iniciar negociaciones bilaterales con Estados Unidos y ha reclamado que Washington retire las sanciones impuestas contra el país y vuelva al acuerdo nuclear de 2015, abandonado unilateralmente por el país en 2018.



"No son necesarias negociaciones bilaterales con Estados Unidos", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé, quien ha incidido en que "Estados Unidos ha de volver a sus compromisos", según ha informado la cadena de televisión iraní Press TV.



"Si eso pasa, será posible negociar en el marco de la comisión conjunta del acuerdo nuclear", ha sostenido, al tiempo que ha hecho hincapié en que el primer paso por parte de Washington pasa por la retirada de las sanciones y la aplicación de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.



En este sentido, ha manifestado que Estados Unidos no puede volver al acuerdo nuclear "firmando un trozo de papel". "Si la Administración (del nuevo presidente, Joe) Biden quiere corregir el camino equivocado de Estados Unidos, ha de adoptar medidas prácticas", ha argüido.



Irán ha anunciado hasta la fecha la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo nuclear en respuesta a la decisión de Estados Unidos de abandonar el acuerdo en 2018 y reimponer sanciones a Teherán, lo que ha provocado el temor en el resto de firmantes de un posible colapso del pacto.



Pese a ello, las autoridades iraníes han expresado el deseo de que Biden --vicepresidente de Barack Obama en el momento de la firma del acuerdo nuclear--, pueda impulsar la vuelta de Washington al pacto y la retirada de las sanciones, consideradas por Teherán como condición indispensable para un cumplimiento total de las cláusulas por su parte.



Por otra parte, Jatibzadé ha criticado a "varios" países de la región por adoptar "medidas inapropiadas" durante el mandato del expresidente Donald Trump. Así, ha dicho que estos países vieron al exmandatario como "una ventana de oportunidad" para hacer avanzar sus agendas.



Así, ha reclamado a Arabia Saudí que cambie su postura respecto a Yemen y ha insistido en que "los brazos de Irán están abiertos" a un diálogo. Riad encabeza una coalición militar que apoya al Gobierno reconocido internacionalmente en Yemen, que combate contra los huthis, respaldados por Teherán.



El conflicto ha sufrido un recrudecimiento durante los últimos meses, pese a los esfuerzos internacionales de mediación, en una guerra que ha provocado la que es la mayor crisis humanitaria mundial. Actualmente, casi el 80 por ciento de la población, unos 24 millones de personas, necesitan ayuda.