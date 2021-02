Iñaki Urdangarín evita confirmar si ha podido ver a la Infanta Cristina o a sus hijos este fin de semana

20/01/2021 Iñaki Urdangarín recupera, poco a poco, la normalidad POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 1 (CHANCE)



Disfrutando al máximo de su nueva semilibertad, Iñaki Urdangarín ha comenzado esta nueva semana retrasándose ligeramente en su llegada al trabajo. Desde que ingresó en el Centro de Inserción Melchor Rodríguez García de Alcalá de Henares, el marido de la Infanta Cristina llega muy temprano - una hora antes que cuando cumplía condena en la prisión de Brieva - al Hogar Don Orione, deseoso de comenzar su jornada laboral, uno de los vínculos que le unen a la vida "normal" que perdió cuando entró en la cárcel hace dos años y medio.



Sin embargo, no sabemos si hoy se le habrán pegado las sábanas o si habrá pillado algún tipo de atasco desde el destino en el que ha pasado su tercer fin de semana consecutivo en libertad, pero ha llegado al Centro Don Orione media hora más tarde de lo que en él es habitual. Cuando pensábamos que quizás hoy no acudía a su puesto de trabajo, Urdangarín ha llegado con paso tranquilo y una ligera sonrisa bajo la mascarilla que refleja el buen momento que atraviesa tras conseguir el tercer grado penitenciario.



Eso sí, tan discreto como en cada una de sus apariciones, el cuñado del Rey Felipe VI guarda silencio acerca de su fin de semana y no desvela si lo ha pasado con la Infanta Cristina o si ha podido ver a sus hijos Juan, Pablo, Miguel e Irene. Y es que, a pesar de que el vitoriano está disfrutando al máximo de su libertad los sábados y domingos, nada se ha filtrado, por el momento, de los planes de Urdangarín en sus días libres desde que obtuvo el tercer grado penitenciario.