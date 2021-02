Fútbol/Copa.- Previa del Almería - Sevilla

El superviviente Almería reta al Sevilla



Los de Lopetegui buscan las semifinales de Copa ante el único Segunda que sigue en liza



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El Sevilla FC afronta este martes en el Estadio de los Juegos Mediterráneos (21.00 horas/Cuatro y DAZN) su eliminatoria a partido único de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Almería, único superviviente de LaLiga SmartBank y que buscará dejar a otro Primera por el camino.



Deportivo Alavés y Osasuna ya cayeron a manos de los de José Gomes, y el cuadro nervionense, pentacampeón del torneo del 'KO' (1935, 1939, 1948, 2007 y 2010), no quiere ser una víctima más. Para seguir con paso firme hacia la final de La Cartuja, no reservará a nadie.



Así, los de Julen Lopetegui tratarán de aprovechar la inercia en LaLiga Santander, donde ocupan la última de las posiciones de acceso a la 'Champions' y son el segundo equipo menos goleado (16) tras el Atlético (10). Con su triunfo este fin de semana en Eibar (0-2) suman ya tres victorias consecutivas y cuentan con 39 puntos, solo uno menos que Real Madrid y FC Barcelona.



En la Copa, tampoco titubearon en su duelo de octavos ante el Valencia en el Ramón Sánchez-Pizjuán, que finiquitaron antes del descanso con un doblete de Luuk de Jong y otro tanto de Ivan Rakitic (3-0). Solo el Leganés, que consiguió llevarles a la prórroga en la ronda anterior, les causó problemas en un torneo en el que también dejaron fuera a Ciudad de Lucena y Linares. De hecho, todavía no han encajado en la competición.



Para evitar cualquier susto, Lopetegui se llevará a todos sus hombres disponibles a la capital almeriense, donde podría debutar el recién llegado 'Papu' Gómez. El argentino ya fue convocado ante el Eibar pero no tuvo minutos, que podría encontrar en el enfrentamiento copero.



Sin embargo, ya avisó que "el parte de guerra es amplio", empezando por un Marcos Acuña que tiene "una lesión seria". Con el argentino descartado, el equipo se mantiene pendiente de Jesús Navas, con molestias en la cadera tras el choque en Ipurua, así como de Óscar Rodríguez y Sergio Escudero.



Bono volverá a formar previsiblemente bajo palos, mientras que Rakitic, que no podrá estar por sanción en el próximo choque de LaLiga ante el Getafe, tampoco se perderá la cita aprovechando el descanso que tendrá el fin de semana.



"EL MEJOR EQUIPO" DE SEGUNDA PARA LOPETEGUI



Ahora, visitarán, en un duelo inédito en Copa, a un rival al que el técnico vasco calificó como "el mejor equipo de su categoría", tercer clasificado de LaLiga SmartBank. Todo en un campo en el que el cuadro nervionense solo ha caído una vez en sus seis visitas, justo la primera de ellas.



Fue en un partido liguero en 2007, cuando el conjunto entonces dirigido por Unai Emery, después preparador sevillista, se llevó la victoria con un tanto en los últimos minutos del peruano Acasiete (1-0). Tras aquel primer tropiezo, el Sevilla ha enlazado cinco triunfos consecutivos en el Juegos Mediterráneos.



El equipo de José Gomes, uno de los grandes aspirantes al ascenso en Segunda, todavía no ha hincado la rodilla este año, con un empate y dos victorias en el campeonato doméstico, la última de ellas el sábado ante el Castellón (3-1). En Copa, los almerienses abochornaron al Alavés (5-0) y posteriormente superaron en la tanda de penaltis a Osasuna.



Ahora, el preparador portugués deberá de decidir si apuesta por su once titular en liga o si, como pasó ante los navarros pero no ante los babazorros, recurre a una alineación completamente distinta con los menos habituales, algo previsible para dosificar esfuerzos de cara al gran objetivo del ascenso.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



ALMERÍA: Fernando; Buñuel, Chumi, Cuenca, Akieme; Petrovic, Robertone; Ramazani, Lazo, Villalba; y Villar.



SEVILLA: Bono; Vidal, Sergi Gómez, Diego Carlos, Rekik; Gudelj, Rakitic, Óliver; Munir, Ocampos y De Jong.



--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C.Balear).



--ESTADIO: Juegos Mediterráneos.



--HORA: 21.00/Cuatro y DAZN.