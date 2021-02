Fútbol/Copa.- Lopetegui: "El Almería es el mejor equipo de su categoría"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha asegurado que la UD Almería, al que se enfrentan este martes en el Juegos Mediterráneos (21.00 horas) en los cuartos de final de la Copa del Rey, es "el mejor equipo de su categoría" a pesar de marchar tercero en LaLiga SmartBank, y ha advertido del peligro que entraña, ya que ya ha eliminado "justamente y con solvencia" a dos Primeras como el Deportivo Alavés y Osasuna.



"Es el mejor equipo de la categoría, perfectamente podría jugar en Primera División sin ningún problema. Tiene jugadores de muchísima calidad, juega muy bien al fútbol y por eso ha eliminado con solvencia a dos equipos de Primera", declaró en rueda de prensa. "Es una final. Cada partido en la Copa es una final y hay que afrontarla como lo que es", añadió.



A pesar de ser el único Segunda que sigue en liza, el preparador vasco reiteró que "no" se fijan "en la categoría", además de asegurar que se trata de un conjunto "totalmente diferente" al Leganés, al que se enfrentaron también en Copa y que les llevó hasta la prórroga. "Es un muy buen equipo, que juega muy bien al fútbol, que tiene muy buenos entrenadores y un muy buen entrenador. Ha competido a un nivel muy alto en todos los partidos de Copa, eliminando, diría que justamente, a dos equipos de Primera, siendo superior durante el partido", subrayó.



"Está haciendo también una gran liga. Creo que tiene jugadores muy, muy interesantes, de mucha calidad técnica, y una plantilla muy alta. Estamos ante un buen equipo y nos lo tomamos como lo que es: una final. Vamos con la ilusión y la sana intención de ser capaces de superarla a pesar de todas las dificultades que tenemos y de pasar a la siguiente ronda", explicó.



El técnico sevillista apeló también a mantener la concentración a pesar de la carga de partidos en las últimas semanas. "Llevamos muchos partidos jugando cada tres días, solo hay tiempo para hacer recuento de los que realmente están preparados para la siguiente batalla. Tratamos de preparar de la mejor manera posible el siguiente partido", apuntó. "El parte de guerra es amplio. Es difícil, duro, pero vamos a esperar hasta mañana para cerrarlo", dijo sobre las bajas.



Precisamente, habló de la complicada lesión en los isquiotibiales de Marcos Acuña y de las molestias de Jesús Navas. "La de Acuña es una lesión seria y estará fuera tiempo. Con Jesús vamos a esperar un poquito a ver cómo evoluciona, pero hay más jugadores. Venimos de una secuencia de partidos duros y muy exigentes y hemos tenido la lesión clara de Marcos Acuña", expresó.



Sobre el reciente fichaje sevillista, el argentino 'Papu' Gómez, aclaró que "está bien", por lo que podría debutar en Copa. "Ha llegado bien, a pesar de que no ha entrenado el último mes entero con el Atalanta. Se ha cuidado. Ahora es cuestión de ir acumulando minutos e ir teniendo esas primeras sensaciones. Sus sensaciones son positivas y está a disposición, sin ninguna duda", indicó.



Por último, Lopetegui confirmó que está negociando la salida del delantero marroquí Oussama Idrissi. "Lo de Idrissi se está hablando, no está hecho del todo. El chico llegó lesionado y ha tenido pocas apariciones, y ahora ha decidido buscar una opción donde pueda acumular más minutos", concluyó.