Fútbol.- El 'Papu' Gómez, Dembélé y Jesé, únicos fichajes destacados de una ventana de nuevo alicaída

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La segunda ventana para realizar traspasos en el fútbol español se cerró en la medianoche de este martes sin ninguna gran incorporación de última hora ni movimientos destacados entre los 'grandes' clubs de LaLiga Santander.



El mercado invernal confirmó la tendencia que ya había dejado atisbar el veraniego, con poco gasto por parte de los equipos, más centrados en dar salida a jugadores que en contratar grandes refuerzos, aunque aún así llegaron a España algunos nombres destacados.



Así, de los actuales cuatro clasificados, sólo el Atlético de Madrid y el Sevilla se reforzaron, con especial mención para el conjunto sevillista que fichó al mediapunta argentino Alejandro Gómez, procedente del Atalanta.



El equipo andaluz pagó cerca de siete millones por hacerse con el 'Papu', un jugador de talento y clave en llevar al conjunto de Bergamo al primer plano continental, aunque apenas jugaba ya por su enfrentamiento con el técnico Gian Piero Gasperini y con una edad ya 'alta' (32 años).



Por su parte, el líder del campeonato también se movió, aunque fue un movimiento casi 'obligado' ya que tuvo que cubrir la marcha de Diego Costa para no dejar solo a Luis Suárez como '9' puro. Para cubrir el hueco del hispano-brasileño llegó el francés Moussa Dembélé, cedido por el Lyon, con opción de compra por parte del conjunto colchonero, con el que todavía no ha debutado. Además, el Atlético cedió a Ivan Saponjic al Cádiz.



En cambio, ni el FC Barcelona ni el Real Madrid han hecho fichajes. El club blaugrana, atado por su situación institucional, no ha podido culminar el fichaje del central Eric García, del Manchester City, el único que parecía factible respecto a hace unos meses cuando también sonó con fuerza el delantero Memphis Depay (Lyon).



El madridista también ha sorprendido porque, aunque no tenía intención de hacer ningún fichaje en sintonía con el verano, ha dejado salir cedidos a dos jugadores de la primera plantilla como el delantero serbio Luka Jovic y el centrocampista noruego Martin Odegaard, cedidos respectivamente al Eintracht y al Arsenal, quedándose con una plantilla más 'corta'.



Además, el Villarreal se hizo con el fichaje del centrocampista Emmanuel Capoue, que llegó para ocupar el hueco del lesionado Vicente Iborra, mientras que la Real Sociedad envió cedido a Willian José al Wolverhampton inglés y se trajo del Sevilla a Carlos Fernández, al que ha fichado hasta 2027 por diez millones.



EL VALENCIA SÍ SE MUEVE



El Getafe también se reforzó con dos buenas cesiones como las de Carlos Aleñá y Takefusa Kubo, cedidos por el FC Barcelona y el Real Madrid, respectivamente, mientras que el uruguayo Lucas Olaza dejó el curioso caso de poner fin a su cesión en el Celta para que Boca Juniors le cediese al Valladolid, que también se reforzó con el delantero Kenan Kodro, cedido por el Athletic. El conjunto vigués se ha hecho con el lateral Aarón Martín, el centrocampista Augusto Solari y el delantero Facundo Ferreyra.



Quien también se movió por fin fue el Valencia. El conjunto 'che', en una situación compleja en LaLiga Santander, decimocuarto a cuatro puntos del descenso, no fichó en la anterior ventana y acometió la campaña sin refuerzos pese a las peticiones de Javi Gracia.



El técnico navarro parece haber tenido más éxito en esta ocasión y ha conseguido que los dueños del club le hayan dado más futbolistas para intentar mejorar en la segunda parte de la campaña. El delantero Patrick Cutrone, el defensa Ferro y el centrocampista Christian Oliva intentarán ayudar a ese paso adelante.



Finalmente, y ya no en LaLiga Santander, en este último día de fichajes, destacó en LaLiga SmartBank el retorno al fútbol español del delantero Jesé Rodríguez, que intentará levantar el vuelo en casa, en la UD Las Palmas. El canario, tras poner fin a su vínculo con el PSG francés, jugará en el conjunto de Pepe Mel hasta final de temporada.