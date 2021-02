Furious e Infinity lideran la Liga Latinoamérica de League of Legends

En la imagen un registro del torneo de la liga Latinoamericana de League of Legends, en Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán/Archivo

México, 31 ene (EFE).- Furious Gaming e Infinity Esports cerraron este domingo como líderes en la primera semana del torneo Apertura 2021 de la Liga Latinoamérica de League of Legends, al terminar invictos y sumar dos puntos.

Los argentinos Furious Gaming dominaron al campeón Rainbow7 con una buena actuación del carrilero central argentino Nicolás 'TopLop' Marinoni, quien despachó nueve asesinatos.

La agresividad de TopLop marcó el triunfo al minuto 25 con un barón nashor, la máxima bonificación de League of Legends, para abrir el carril central e inferior.

La acción del argentino le permitió a Furious hacerse del alma del dragón de los infiernos para con ello destruir el nexo y sellar la victoria.

Infinity sumó sus segundo punto de la semana al derrotar a Isurus. La organización costarricense supo morder en el momento indicado para propinar la segunda derrota en el Apertura a los tiburones.

Infinity engañó en la mitad de la partida a Isurus para que el carrilero superior uruguayo Mateo 'Buggax' Aroztegui iniciara la remontada con un dragón de las nubes al 21.

Al 32, el infinito consiguió su segundo barón de la partida para eliminar al chileno Sebastián 'Tierwulf' Mateluna y al argentino Tomás 'Zerito' Colangelo, jugada que marcó la victoria al tirar la torre central grado 2, ir por el alma de dragón de las nubes y con ambas mejoras Buggax encabezó un exterminio con un triple asesinato.

All Knights logró su primer punto en el Apertura al vencer a Kaos Latin Gamers, que le dio pelea a los subcampeones y no se dejó vencer a pesar de en algún momento ir abajo en más de 3.000 de oro.

En el juego tardío, All Knights, de la mano del jungla mexicano Jesús 'Grell' Loya que finalizó con cinco asesinatos, aseguró en una pelea por equipos el dragón ancestral y su segundo barón nashor para el triunfo.

A XTEN le bastaron 27 minutos para derrotar al debutante Estral Esports y así concretar su primera victoria en el torneo. El argentino Matías 'Unforgiven' Utrero logró el primer asesinato al minuto 6 y desde ahí XTEN se apresuró para dominar los objetivos.

En el 24, XTEN tomó su segundo barón y se dirigió a la victoria por el carril central por donde el surcoreano Park 'JackPoT' Jin-soo asesinó a dos rivales y abrió el carril central para terminar con el nexo.

Tabla de posiciones tras primera semana

Equipo Puntos

Furious Gaming 2

Infinity Esports 2

All Knights 1

Estral Esports 1

Rainbow7 1

XTEN Esports 1

Kaos Latin Gamers 0

Isurus 0.