Fórmula 1.- Juan Manuel Correa regresa este año a la competición tras su gravísimo accidente en Spa

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El piloto ecuato-estadounidense Juan Manuel Correa volverá este año a la competición, en Fórmula 3, tras recuperarse del gravísimo accidente que sufrió el 31 de agosto de 2019 en la novena prueba del Mundial de Fórmula 2 en el circuito de Spa-Francorchamps, en el que falleció el piloto francés Anthoine Hubert.



"Estoy muy feliz de estar de vuelta después de todo lo que he pasado. Estoy muy agradecido con ART Grand Prix, significa mucho para mí que crean en mí y en mi regreso. La Fórmula 3 es un año de transición, mi sueño todavía es llegar a la Fórmula 1 y este es el primer paso en mi vuelta", explicó en declaraciones que recoge 'formula1.com'.



Correa, de 21 años y nieto del expresidente de Ecuador Rodrigo Borja, se sometió a varias operaciones por fracturas en las dos piernas y una pequeña lesión espinal, y ha tenido que convivir con un aparato ortopédico en la pierna durante más de un año dentro de su largo proceso de rehabilitación.



16 meses después de aquella dramática jornada en Spa, anuncia su regreso. "Todavía tengo que hacer mucho, no he conducido ningún coche durante año y medio y tengo una gran curva de aprendizaje por delante. Estoy entrando en esta temporada con la mente abierta. No me presionaré, lo haré lo mejor que pueda; haré lo que amo y eso ya es una victoria", recalcó.



Así, se pondrá a los mandos de uno de los monoplazas de la escudería francesa ART Grand Prix. "Juan Manuel es un ejemplo de valentía y tenacidad y ART Grand Prix se siente orgulloso de darle la oportunidad de volver. Es muy fuerte mentalmente, sigue luchando por estar lo más en forma posible y tiene hambre. Su talento es inmenso", destacó el director del equipo, Sebastien Philippe.



Correa, con un doble podio en la Fórmula 2, se vio envuelto el sábado 31 de agosto de 2019 en un dramático accidente durante la primera de las carreras disputadas en el circuito de Spa-Francorchamps en la novena cita del campeonato de Fórmula 2.



El incidente se produjo en la curva Raidillon, cuando el monoplaza del francés Anthoine Hubert, tras evitar un choque con su compatriota Giuliano Alesi, se fue contra las protecciones y al volver a pista fue arrollado por el coche del de Quito; la carrera fue inmediatamente suspendida. Horas después, la FIA confirmaba el fatal desenlace del Hubert, de 22 años y campeón de GP3 Series en 2018. Alesi no sufrió secuelas, mientras que Correa atravesó un largo proceso de operaciones y rehabilitación.