Fórmula 1.- El francés Pierre Gasly da positivo por coronavirus

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El piloto francés de Fórmula 1 Pierre Gasly (AlphaTauri) ha dado positivo por coronavirus y se encuentra aislado en su domicilio, ha confirmado el propio deportista.



"Espero que estéis bien y sanos. Quería haceros saber que di positivo por COVID-19. He avisado a todas las personas con las que he estado en contacto durante estos últimos días", escribió Gasly en las redes sociales.



Además, confirmó que se encuentra confinado en su domicilio. "Actualmente estoy autoaislado y siguiendo el protocolo establecido por las autoridades sanitarias locales. Me encuentro bien y seguiré mi plan de entrenamiento desde casa", subrayó.



Gasly, que logró su primer triunfo en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia celebrado en Monza el año pasado, es el último de los pilotos del 'Gran Circo' que se ha contagiado de coronavirus.



La pasada temporada, el mexicano Sergio Pérez, el canadiense Lance Stroll y vigente campeón, el británico Lewis Hamilton, contrajeron el virus, y, en las últimas semanas también lo padecieron el excompañero y el nuevo socio del español Carlos Sainz, el británico Lando Norris (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).



La temporada 2021 dará comienzo con el Gran Premio de Baréin el 28 de marzo, después de que el Gran Premio de Australia, programado para una semana antes, fuese pospuesto debido a la pandemia de coronavirus.