Etiopía.- El NRC alerta sobre una respuesta humanitaria "obstaculizada" ante la crisis en Tigray, en Etiopía

La organización no gubernamental Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) ha alertado este lunes de que la ayuda humanitaria aún no está llegando a la región etíope de Tigray, cerca de tres meses después del inicio de una ofensiva militar de Etiopía contra el Frente para la Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF), y ha lamentado que la respuesta se esté viendo "obstaculizada".



El organismo ha resaltado que las ONG no logran acceder a las zonas central y occidental de la región y ha subrayado que hay dos campamentos de refugiados "totalmente inaccesibles", antes de apuntar a un proceso "impredecible" sobre la aprobación de las licencias por parte de las autoridades.



El secretario general del NRC, Jan Egeland, ha manifestado que "pocas veces" ha visto una labor humanitaria "tan obstaculizada e incapaz de dar una respuesta durante tanto tiempo, a tantas personas y con tantas necesidades". "Como comunidad internacional, estamos fracasando a la hora de responder ante el imperativo humanitario al que hacemos frente", ha argüido.



Así, ha hecho hincapié en que los elementos básicos de la respuesta humanitaria "no están en marcha" y ha agregado que la ayuda ha ido a parar únicamente a zonas poco afectadas por el conflicto y con limitaciones más limitadas, dejando al margen a millones de personas, incluidos refugiados, en "situación desesperada".



"Sabemos que esto puede cambiar de un momento a otro. El Gobierno ha demostrado en el pasado que puede coordinar de forma efectiva la entrega de ayuda a la escala necesaria en muchas otras zonas de Etiopía y creemos que puede volver a hacerlo", ha reseñado.



Por ello, ha reclamado "firmemente" a Adís Abeba que "haga lo que sea necesario para garantizar un acceso incondicional y sin restricciones a aquellas personas que más lo necesitan, independientemente de su localización", según un comunicado publicado por NRC.



Egeland ha indicado además que "el sector de la ayuda humanitaria, el NRC incluido, debe reconocer el fracaso a la hora de definir la escala de la crisis, responder pronto, coordinarse y hablar, lo que ha afectado a la respuesta colectiva". "Debemos actuar ahora y jugar nuestro papel para garantizar que la ayuda llega a los millones de personas que la necesitan en Tigray", ha zanjado.



Naciones Unidas alertó la semana pasada que los combates continúan en Tigray entre el Ejército y el TPLF, por lo que pidió a las autoridades que se aceleren los permisos para los trabajadores humanitarios con el fin de poder incrementar la asistencia a los más de dos millones de personas que la necesitan.



En su último informe de situación, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) ha advertido de que las situación en Tigray, donde el Gobierno dio por concluida oficialmente su operación militar hace semanas, "sigue siendo inestable e impredecible", con enfrentamientos en varias zonas de la región y una situación "particularmente volátil en las zonas rurales".



Tanto Naciones Unidas como diversas ONG han alertado sobre la situación en Tigray, que ha sufrido un grave deterioro a causa de la ofensiva. Asimismo, la ONU mostró la semana pasada su preocupación por las "graves acusaciones" sobre casos de violencia sexual en la región.



El inicio de la ofensiva fue anunciado el 4 de noviembre por el primer ministro, Abiy Ahmed, en respuesta a un ataque por parte del TPLF contra una importante base del Ejército en la capital regional, Mekelle, que se saldó con numerosas víctimas entre los militares.



La escalada bélica ha sido la culminación de un pulso que comenzó con la llegada al poder de Abiy como primer oromo jefe de Gobierno. El TPLF fue el partido fuerte dentro de la coalición que gobernó Etiopía desde 1991, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), sustentada en las etnias.