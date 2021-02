El Salvador.- Al menos dos muertos en El Salvador en un ataque contra militantes del FMLN tras un acto de campaña

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Al menos dos militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) han sido asesinados este domingo en El Salvador después de acudir a un acto electoral de cara a las elecciones legislativas y municipales salvadoreñas convocadas para el próximo 28 de febrero.



El ataque también ha dejado cinco heridos, tal y como ha explicado la diputada del FMLN, que ha denunciado que tras un evento de lanzamiento de campaña del candidato a alcalde por San Salvador, un grupo de militantes del partido ha sido víctima de un ataque armado, según informa 'La Prensa Gráfica'.



"Impunemente el agresor atravesó un carro bajándose con pistola en mano y empezó a disparar", ha precisado la diputada a través de su cuenta de Twitter, donde ha achacado el incidente a la "intolerancia política generada por Nayib Bukele".



Según ha detallado el propio presidente del país, Nayib Bukele, la Policía Nacional Civil ha capturado a dos de los tres sujetos que "iban en el sedán azul, sospechosos de disparar a los militantes del FMLN".



Además, el líder ha precisado que uno de los sospechosos "está siendo operado de urgencia, ya que también presenta heridas de bala en su abdomen".



Bukele también ha escrito tras el incidente que "parece que los partidos moribundos han puesto en marcha su último plan. Qué desesperación por no perder sus privilegios y su corrupción. Pensé que no podían caer más bajo, pero cayeron".



Los fallecidos han sido identificados como Gloria Rogel del Cid y Juan de Dios Tejada.



En un inicio, la Fiscalía General, tras confirmar el ataque, aseguró que fue cometido por personas que llevaban distintivos del equipo de fútbol Alianza.



No obstante, esta información ha sido rechazada posteriormente por el secretario general del FMLN, Oscar Ortíz, quien ha incidido en que no se debe involucrar a ningún miembro o aficionado de ningún equipo deportivo por el ataque.



El fiscal general, Raúl Melara, ha concluido que "la contienda electoral no puede convertirse en un baño de sangre", tras tildar el incidente de "grave".