El Reino Unido detecta 105 casos de la variante surafricana del coronavirus

Londres, 1 feb (EFE).- El Reino Unido ha identificado 105 casos de una variante surafricana del coronavirus que se cree que es tan contagiosa como la cepa británica que comenzó a extenderse en setiembre y puede restar efectividad a las actuales vacunas, según informó este lunes el ministro de Sanidad, Matt Hancock.

Entre los pacientes infectados con esa cepa, 11 de ellos no parecen tener relación alguna con viajes internacionales, por lo que el Ejecutivo teme que exista transmisión comunitaria y ha pedido a los residentes en varios distritos de Londres y el resto de Inglaterra que extremen las precauciones y minimicen todo contacto social.

"No hay evidencias que sugieran que esta variante sea más severa, pero necesitamos frenarla con firmeza", recalcó Hancock en una rueda de prensa.

La directora ejecutiva de la agencia sanitaria de Inglaterra (Public Health England), Susan Hopkins, subrayó que las vacunas que se han aprobado hasta ahora han demostrado una efectividad contra esa variante por encima de los mínimos requeridos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque el grado de eficacia puede ser menor que con las variantes originales del virus.

Hopkins espera que, en todo caso, las actuales vacunas permitan "reducir las hospitalizaciones y muertes" asociadas a casos de la nueva variante surafricana.

Afirmó además que no descarta que en el futuro sea necesario administrar dosis adicionales a la población para protegerla contra esta y otras mutaciones.

DESCIENDEN LAS MUERTES Y LOS CONTAGIOS

El Reino Unido comunicó hoy 406 nuevos fallecidos por coronavirus, la cifra diaria más baja desde que comenzó el año, y 18.607 infecciones, el menor número desde mediados de diciembre.

También han comenzado a descender el número de pacientes ingresados en hospitales británicos con covid-19, que han caído hasta 34.783 desde del máximo de 39.204 que se alcanzó a finales de enero.

El primer ministro, Boris Johnson, prevé hacer pública la última semana de febrero su hoja de ruta para comenzar a relajar las severas restricciones impuestas en Inglaterra.

MÁS DE 9 MILLONES DE VACUNADOS

El Gobierno anunció hoy que ha administrado la primera dosis de una vacuna contra el coronavirus a cerca de 9,3 millones de personas, 600.000 de ellas en el último fin de semana.

Entre los mayores de 80 años, nueve de cada diez han sido vacunados, mientras que en la franja de edad de 70 a 80 años cerca de la mitad también han recibido una dosis.

También se han ofrecido ya inyecciones a todos los usuarios y trabajadores de las residencias de ancianos del conjunto del Reino Unido.

El ministro de Sanidad resaltó que su Gobierno tiene encargadas un total de 400 millones de dosis de diversas vacunas, tras hacerse público hoy un pedido de 40 millones a la francesa Valneva, si bien la población del Reino Unido se sitúa en torno a los 60 millones de personas.

Hancock destacó además que el país cuenta con instalaciones en las que se fabricarán tanto vacunas de AstraZeneca como de Valneva y Novavax, entre otras.

"Hicimos inversiones tempranas y con riesgo, antes de saber con seguridad si saldrían bien", afirmó el ministro, que aseguró que al inicio de la pandemia el Reino Unido no contaba con "una gran capacidad para manufacturar vacunas", por lo que se marcó como uno de sus principales objetivos invertir en ese tipo de instalaciones.