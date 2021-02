El exinternacional uruguayo Pereira llega a Peñarol a "sumar y dar una mano"

El jugador uruguayo Maximiliano Pereira. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 1 feb (EFE).- El exinternacional uruguayo Maximiliano Pereira arribó en horas de la mañana de este lunes a su país para unirse a las filas del Peñarol con el objetivo de "sumar y dar una mano".

Pereira, de 36 años y campeón de la Copa América 2011, regresó a su país tras doce años de carrera en los portugueses Benfica y Oporto.

"Vengo a dar una mano en donde se necesite, como lo he hecho siempre. He hablado con el técnico Larriera y con Pablo (Bengoechea) y yo vengo a sumar para el equipo estando adentro, estando afuera. Lo único que quiero es sumar y dar una mano", dijo a la prensa durante su llegada a la capital uruguaya.

El 'mono' señaló que, aunque no tiene el "mismo ritmo" del equipo carbonero, físicamente se viene entrenando y preparando ya que no llega a "demostrarle nada a nadie" pero sí llega con la "ilusión" de poder jugar y poder sentirse bien.

Asimismo, destacó que aunque durante los últimos meses estuvo "desilusionado" en Portugal la oportunidad de sumarse al Peñarol "bajó del cielo" para aprovecharla.

"Físicamente nunca tuve problemas, ni lesiones grandes, siento que en poco tiempo ya me puedo meter con el equipo", afirmó.

El lateral derecho, que lleva sin jugar desde el 12 de mayo de 2019, llegó para disputar el Torneo Clausura del que este miércoles se completa la cuarta fecha con el clásico Nacional y Peñarol.

El que fuera internacional uruguayo desde el 26 de octubre de 2005 hasta su adiós, al finalizar el Mundial de Rusia 2018, acumuló 125 partidos con la camiseta celeste, siendo el segundo seleccionado con más encuentros, por detrás del incombustible Diego Godín (139).

Además, integró el plantel que obtuvo el cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica 2010.

El lateral debutó en el Defensor uruguayo en 2002, donde jugó cinco años, hasta que inició su carrera en Portugal, donde disputó doce temporadas (2007-2019) entre el Benfica y el Oporto.

En la liga de aquel país llegó a ser uno de los mejores del siglo XXI en su posición, según la encuesta del diario deportivo A Bola, que lo designó en tercer lugar por detrás de Nélson Semedo y Paulo Ferreira.

El Peñarol, que dirige Mauricio Larriera, atraviesa una temporada complicada, en la que no ha conseguido ninguno de los títulos en juego -el Apertura fue para el Rentistas y el Intermedio para el Nacional- y es tercero de la Tabla Anual, a 8 puntos del tricolor, su máximo rival.

Además de destituir en agosto de 2020 a Diego Forlán como técnico, en medio del Torneo Apertura, el Peñarol fue eliminado tempranamente de las Copas Libertadores y Sudamericana.