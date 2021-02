EE.UU. urge a los militares birmanos a liberar a los políticos detenidos

En la imagen un registro de la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien indicó que "Estados Unidos se opone a cualquier intento de alterar el resultados de las recientes elecciones o impedir la transición democrática de Birmania. EFE/Kevin Ditsch/Archivo

Washington, 31 ene (EFE).- La Casa Blanca dijo este domingo estar "alarmada" por los acontecimientos en Birmania y pidió a los militares que liberen a los políticos detenidos y se adhieran a los principios democráticos y advirtió de que tomarán "acciones" si usurpan el poder.

En un comunicado emitido esta noche, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, indicó que están "alarmados por las informaciones de que los militares birmanos han dado pasos para minar la transición democrática en el país" y confirmó que el presidente Joe Biden ha sido informado sobre los últimos acontecimientos, incluida la detención de la jefa de facto del Gobierno, la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.

"Reafirmamos nuestro fuerte apoyo a las instituciones democráticas birmanas y, en coordinación con nuestros socios regionales, urgimos a los militares y a todos las otras partes a adherirse a las normas democráticas y al imperio de la ley y a liberar a los detenidos hoy", añade el comunicado.

"Estados Unidos se opone a cualquier intento de alterar el resultados de las recientes elecciones o impedir la transición democrática de Birmania y tomará acciones contra los responsables si no se desandan los pasos tomados", apunta el escueto comunicado.

El Ejército de Birmania (Myanmar) arrestó este lunes a un número indeterminado de políticos, entre ellos la jefa de facto del Gobierno, la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, además de otros políticos y líderes civiles tras una semana de rumores sobre un posible golpe de Estado militar.

Posteriormente, declaró el estado de emergencia y tomó el control del país, donde ha habido cortes de las comunicaciones y de internet.

Myo Nyunt, portavoz del partido Liga Nacional para la Democracia (LND), encabezado por Suu Kyi, confirmó al diario The Irrawaddy la detención de la líder, además del presidente birmano, Win Myint, y otros miembros de la formación política.

"Este es un intento de golpe militar, aunque (el Ejército) pueden afirmar que no lo es", indicó al medio local el portavoz al señalar que los militares han "obligado" al presidente a convocar una reunión urgente por seguridad nacional "para entregarles oficialmente el poder".