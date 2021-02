EEUU.- Un parlamentario estonio de derechas nomina a Trump al Nobel de la Paz

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Un parlamentario estonio de derechas, Jaak Madison, ha nominado al expresidente de Estados Unidos Donald Trump al Nobel de la Paz, según ha anunciado el propio Madison a través de su cuenta en la red social Facebook.



Para justificar su elección, Madison ha señalado que Trump ha sido el primer presidente estadounidense en 30 años que no ha comenzado "ni una sola guerra" durante su mandato. Además, ha aludido a que "se han firmado varios acuerdos de paz en Oriente Próximo bajo su liderazgo, lo que ha ayudado a garantizar la estabilidad y la paz en la región".



En un mensaje en el que ha recordado que los miembros de parlamentos pueden presentar candidatos para ganar el galardón, Madison ha sostenido que "ha aprovechado esta oportunidad".



"Definitivamente, no soy el único que ha nominado a este candidato, pero como todos sabemos: cuantos más solicitantes, más probable es el éxito", ha agregado. "Veamos quién recibe el premio Nobel de la Paz", ha remachado.



Madison, que forma parte del Parlamento Europeo, es miembro del partido conservador Pueblo de Estonia. Además de parlamentarios, únicamente pueden presentar candidatos algunas personas, como jefes de Estado y personas que hayan ganado algún Nobel.



El Comité Noruego del Nobel, que otorga la distinción, no revela los candidatos por una cuestión de principios. El ganador se anunciará en octubre. En 2020, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas se alzó con el galardón por sus "esfuerzos para prevenir el uso del hambre como un arma de guerra y conflicto".