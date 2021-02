Ecuador.- Correa niega las acusaciones de financiación de la campaña de Arauz por parte de la guerrilla del ELN

06/09/2019 Rafael Correa ofrece una conferencia en Ciudad de México POLITICA SUDAMÉRICA INTERNACIONAL ECUADOR EL UNIVERSAL / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Ecuador Rafael Correa ha negado las acusaciones de financiación ilegal de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a la campaña de Andrés Arauz para las elecciones del próximo 7 de febrero.



En los últimos días, la revista colombiana 'Semana' publicó que Arauz, favorito con más del 37 por ciento de los votos en las inminentes presidenciales, habría recibido 80.000 dólares (unos 66.000 euros) para su campaña electoral.



Según la nota, el recientemente abatido líder del ELN, Andrés Vanegas, alias 'Uriel', habría mantenido también conversaciones con Correa, principal valedor de Arauz y su Unión por la Esperanza (UNES).



"'Semana' se ha convertido en una sucursal del 'uribismo', ya no es la 'Semana' de antes que estaba en manos de una familia que tenía recorrido en el periodismo. 'Semana' ya no es la de antes, sino que se presta a cualquier cosa", ha valorado Correa durante un diálogo para la emisora colombiana Caracol Radio.



En ese sentido, Correa ha negado haber mantenido ningún tipo de contacto con nadie del ELN y subraya que sólo conoció a miembros de la guerrilla cuando como presidente propuso Ecuador como escenario para los acuerdos de paz con el Gobierno colombiano, por entonces presidido por Juan Manuel Santos.



"Ahí fue cuando conocí a los del ELN", ha matizado Correa, quien ha recordado cómo cuando fue candidato intentaron relacionarle con una supuesta financiación por parte de las hoy disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



Asimismo, ha aprovechado la ocasión para criticar al actual presidente de Ecuador y su predecesor en el cargo, Lenín Moreno, a quien le ha acusado de haber "destrozado" el Estado de derecho en Ecuador.



Moreno "tendrá que enfrentarse las acusaciones por corrupción, además, tiene cuentas con dinero sucio y por todas esas trampas tendrá que responder ante la justicia", ha añadido.



Correa también ha comentado las informaciones que en los últimos días especulaban con la posibilidad de que las elecciones acaben siendo postergadas, debido a la situación de la crisis de la pandemia, que ha dejado ya más de 250.800 casos y cerca de 14.900 fallecidos.



En ese sentido, Correa ha recordado que estos rumores "se intensificaron" durante semanas, tanto, ha dicho, que "se convirtió en un escándalo mundial", aunque reconoce no saber qué sucederá.



No obstante, ha lamentado que la situación de la pandemia ha influido en la campaña electoral, puesto que "no se han podido hacer varias reuniones o manifestaciones", por lo que "es muy difícil llegar a la gente" en una situación de crisis sanitaria como la actual.



ELECCIONES EN ECUADOR



Según una encuesta de 'El Comercio', Arauz sería el favorito con un 37,4 por ciento de intención de voto. Según la Constitución de Perú, Arauz debería alcanzar el 40 por ciento de los votos para evitar la segunda votación. Sin embargo, la encuesta apunta a que hay entre un 30 y un 60 por ciento de indecisos. La segunda opción sería el conservador Guillermo Lasso, candidato del Movimiento CREO, según la gran mayoría de encuestas.



Ecuador encabeza la recta final de unas elecciones que han estado plagadas de polémicas y ante el retraso en la impresión de papeletas, lo que hace casi imposible que el 7 de febrero se elijan a los nuevos integrantes del Parlamento Andino.



De hecho, el partido del favorito, Arauz, se ha visto envuelto en una de estas polémicas, ya que en un inicio su compañero de fórmula era el expresidente Rafael Correa, investigado por corrupción. El CNE rechazó su precandidatura al argumentar que era un trámite que se tenía que hacer presencialmente y no se podía delegar, mientras que el expresidente estaba en Bélgica, donde reside.