Coronavirus.- Dinamarca permitirá a los alumnos más pequeños regresar a las aulas presencialmente desde el próximo lunes

24/01/2021 La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen POLITICA EUROPA DINAMARCA INTERNACIONAL CONTACTO PHOTO



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Dinamarca permitirá que los niños desde preescolar hasta cuarto curso de primaria regresen a las aulas de forma presencial desde el lunes próximo, debido a un descenso en el número de contagios diarios de COVID-19.



"Nuestro objetivo con el cierre masivo era acabar con la infección y conseguir algo de aire en nuestros hospitales. Ahora podemos afirmar que realmente ha tenido éxito", ha justificado el ministro de Salud danés, Magnus Heunicke, que ha anunciado la decisión este lunes en rueda de prensa.



Heunicke, que ha precisado que el Gobierno ha obtenido la aprobación a la vuelta de los niños a las clases del comité encargado de la reapertura en Dinamarca, ha enfatizado no obstante que el resto de medidas vigentes en el país debido a la pandemia siguen en pie.



"Debemos recordar que Dinamarca sigue cerrado", ha dicho, subrayando que la población no puede relajar su comportamiento en ninguna otra área, según ha informado el diario danés 'Jyllands-Posten'.



Por su parte, la ministra de Infancia y Educación de Dinamarca, Pernille Rosenkrantz-Theil, ha celebrado la vuelta a las aulas de los alumnos daneses más pequeños y ha lamentado que, por el momento, las autoridades sanitarias no pueden recomendar la vuelta de la totalidad de los estudiantes.



"Pero me gustaría enfatizar que estamos abriendo a los pequeños estudiantes porque las autoridades sanitarias dicen que es justificable", ha aseverado.



El Ejecutivo danés anunció la semana pasada una extensión de las restricciones impuestas a finales de 2020, hasta el 28 de febrero. Entre ellas destacan el cierre de las instalaciones para realizar compras y que bares, restaurantes y cafeterías sólo pueden operar para ofrecer productos para llevar, entre otras.



Hasta el momento, Dinamarca ha contabilizado cerca de 200.000 personas contagiadas de la COVID-19, incluidas más de 2.100 víctimas mortales debido a la enfermedad.