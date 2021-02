Coronavirus.- Austria reabre comercios y colegios tras un parón de más de un mes

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El Gobierno austriaco ha anunciado este lunes la relajación de las restricciones contra el coronavirus con la reapertura de los comercios no esenciales siempre utilizando mascarillas FFP2 y la reanudación de la actividad lectiva en los colegios solo tras una prueba para todos los alumnos.



La decisión se ha tomado tras mantener consultas con los presidentes de las regiones, con la oposición y con expertos, ha explicado el canciller austriaco, el conservador Sebastian Kurz, en rueda de prensa recogida por la televisión austriaca, ÖRF.



Viena y Baja Austria retomarán las clases de primaria el 8 de febrero, mientras que el resto de regiones comenzarán la actividad lectiva una semana después. Los institutos funcionarán por turnos: lunes y martes y miércoles y jueves, mientras que los viernes no habrá clase presencial.



Los comercios no esenciales también podrán reabrir a partir del 8 de febrero siempre respetando las medidas sanitarias preventivas y con la obligación de utilizar mascarillas FFP2 en este tipo de locales. Museos, bibliotecas y zoos también podrán reabrir.



Servicios que requieren de un contacto estrecho tales como las peluquerías también podrán retomar la actividad siempre que los clientes muestren una prueba negativa realizada hace menos de 48 horas.



Además podrán reunirse personas de dos hogares distintos, aunque se mantendrá el toque de queda entre las 20.00 y las 6.00 horas y se endurecerán las sanciones para quien incumpla.



Austria ha reducido drásticamente los contagios con el confinamiento hasta cifras de unos 1.500 nuevos casos al día, lejos de los más de 9.000 registrados en plena segunda ola, el pasado mes de noviembre.