Ciencia.-Uso de conchas como moneda en California hace 2.000 años

Cazadores-recolectores centrados en la costa central sur de Santa Bárbara, en California, usaban conchas de molusco altamente trabajadas como moneda desde hace 2.000 años.



Una revisión exhaustiva de algunos de los registros de cuentas de conchas de los indios Chumash llevó a Lynn Gamble, profesora emérita de antropología de la Universidad de California en Santa Bárbara a esta conclusión asombrosa.



"Si los Chumash usaban cuentas como dinero hace 2.000 años", dijo en un comunicado Gamble, "esto cambia nuestra forma de pensar sobre los cazadores-recolectores y la complejidad sociopolítica y económica. Este puede ser el primer ejemplo del uso del dinero en cualquier lugar de las Américas en este momento".



Aunque Gamble ha estado estudiando a los pueblos indígenas de California desde finales de la década de 1970, la inspiración para su investigación sobre el dinero con cuentas de concha vino de muy lejos: la Universidad de Tübingen en Alemania. En un simposio allí hace algunos años, la mayoría de los presentadores discutieron monedas y otras formas de dinero que no son de concha. Algunos, dijo, se sorprendieron por las suposiciones de los arqueólogos de California sobre lo que constituía dinero.



Intrigada, revisó las definiciones e identificaciones del dinero en California y cuestionó algunas de las creencias arraigadas. Su investigación condujo a "El origen y uso del dinero de cuentas de concha en California" en el Journal of Anthropological Archaeology.



Gamble sostiene que los arqueólogos deben usar cuatro criterios para evaluar si las cuentas se usaron como moneda o como adorno: las cuentas de concha que se usan como moneda deben requerir más mano de obra que las que tienen fines decorativos; las cuentas altamente estandarizadas probablemente sean moneda corriente; Las cuentas más grandes y llamativas se usaron más probablemente como decoración; y las cuentas de moneda se distribuyen ampliamente.



"Luego comparé las cuentas de concha que habían sido aceptadas como cuentas de dinero durante más de 40 años por los arqueólogos de California con otro tipo que se distribuyó ampliamente", dijo. "Por ejemplo, se encontraron decenas de miles con un solo individuo en el Área de la Bahía de San Francisco. Este tipo de cuenta, conocida como cuenta de platillo, se produjo al sur de Point Conception y probablemente en el norte de las Islas del Canal [Santa Bárbara], según a múltiples fuentes de datos, al menos la mayoría, si no todas.