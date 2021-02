Ciencia.-El deshielo de la Antártida no es consistente

01/02/2021 Pingüinos en la Antártida POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PXHERE



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El deshielo de la Antártida no es tan lineal y consistente como los científicos pensaban anteriormente, según indica un nuevo análisis de 20 años de datos satelitales.



El análisis, basado en datos del campo gravitacional de un sistema satelital de la NASA, muestra que el hielo de la Antártida se derrite a diferentes velocidades cada año, lo que significa que los modelos que usan los científicos para predecir el próximo aumento del nivel del mar también podrían necesitar ajustes.



"La capa de hielo no cambia a un ritmo constante, es más complicado que un cambio lineal", dijo en un comunicado Lei Wang, profesor asistente de ingeniería civil, ambiental y geodésica en la Universidad Estatal de Ohio y autor principal del análisis. "El cambio es más dinámico: la velocidad de la masa fundida cambia según el tiempo".



La investigación se publicó en Geophysical Research.



El análisis de los investigadores se basa en datos de GRACE (Experimento de recuperación de gravedad y clima) de la NASA, una misión de dos satélites que mide los cambios en los océanos, el agua subterránea y las capas de hielo del mundo.



Los modelos que predicen el aumento del nivel del mar generalmente se basan en la suposición de que el hielo de los campos de hielo más grandes del mundo en la Antártida y Groenlandia se está derritiendo a un ritmo constante.



Pero este análisis encontró que, debido a que la masa de hielo en la capa de hielo antártica cambia según la temporada y el año, esas proyecciones no son tan confiables como podrían ser. Las nevadas extremas de un año, por ejemplo, podrían aumentar la cantidad de hielo en la Antártida. Los cambios en la atmósfera o el océano circundante podrían disminuirlo un año más.



En general, dijo Wang, el volumen de hielo en la Antártida está disminuyendo. Pero un gráfico de la disminución en un gráfico de líneas tendría picos y valles dependiendo de lo que sucedió en un período de tiempo determinado.



Para comprender esos cambios, Wang y los otros investigadores evaluaron los datos sobre el campo gravitacional entre los satélites sobre la Antártida y el hielo en el continente. Los cambios en la masa del hielo, ya sea que aumenten por las grandes nevadas o disminuyan por el derretimiento, cambian ese campo gravitacional.



De 2016 a 2018, por ejemplo, la capa de hielo en la Antártida Occidental en realidad creció un poco debido a una nieve masiva. Sin embargo, durante ese mismo período de tiempo, la capa de hielo en el este de la Antártida se contrajo debido al derretimiento.



"No estoy diciendo que el deshielo de la Antártida no sea un problema agudo, todavía es muy agudo", dijo Wang. "Toda la Antártida está perdiendo masa, muy rápidamente. Es solo un problema de escala de tiempo y un problema de velocidad, y nuestros modelos que predicen el cambio del nivel del mar deberían reflejar eso".