China.- Un tribunal de Hong Kong niega la libertad bajo fianza del magnate Jimmy Lai, acusado de conspiración

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Un tribunal de Hong Kong ha negado este lunes la libertad bajo fianza del magnate local de los medios de comunicación, Jimmy Lai, en arresto domiciliario desde finales del pasado mes de diciembre, acusado de conspiración con potencias extranjeras para desestabilizar la seguridad nacional.



Lai, detenido por este delito el pasado mes de agosto, deberá permanecer en prisión hasta por lo menos febrero, mientras continúa la investigación, según las autoridades judiciales de la antigua colonia británica, tal y como ha recogido la emisora RTHK.



La decisión ha dado la razón al Gobierno de Hong Kong, quien presentó una apelación contra la decisión de un tribunal de menor enjundia de otorgar la libertad, previo pago de diez millones de dólares de Hong Kong (poco más de un millón de euros) a Lai el pasado 23 de diciembre, con la condición además de que no hiciera declaraciones públicas sobre el caso.



La Fiscalía ha defendido la necesidad de mantener entre rejas a Lai ya que aquellos que violan la ley de seguridad nacional, impuesta desde Pekín, no deberían optar a estos beneficios y ser considerados de la misma manera que "un acusado de asesinato".



El magnate, fundador de Next Digital, propiedad del diario 'Apple Daily', ya fue acusado, junto a otros dos directivos, de incumplir los contratos de arrendamiento sobre los que se edifica la sede de la empresa en uno de los distritos de la ciudad, tras un registro llevado a cabo en sus oficinas.



Ese mismo mes, Lai fue detenido junto a otras ocho personas acusados de conspiración con agentes extranjeros para desestabilizar la seguridad nacional, delito contemplado en la nueva ley elaborada desde Pekín, que persigue la sedición, la traición, y el separatismo, en su intento por frenar las protestas que desde hace algo más de un año reivindican más democracia y autonomía para Hong Kong.



Este arresto se produjo poco después de la condena a trece meses y medio de prisión para el activista Joshua Wong, tras declararse culpable del asedio durante horas de una comisaría el año pasado, en el marco de las violentas protestas y manifestaciones que se vivieron en 2019 contra el Gobierno de Hong Kong y la cada vez mayor injerencia del Gobierno de Pekín en la ciudad.